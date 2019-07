vor 28 Min.

Weiter auf den Spuren von Lorenz Luidl

Wie man seine Figuren erkennt. Werke in Hagenheim, Finning und Utting

Vier Kirchen zwischen Ammersee und Lech waren das Ziel einer weiteren Halbtagesfahrt des Historischen Vereins zu Arbeiten des Bildhauers Lorenz Luidl. In Hagenheim, Oberfinning und den beiden Uttinger Gotteshäusern hat der Künstler, der vor genau 300 Jahren starb, besonders zahlreiche oder besonders gelungene Skulpturen hinterlassen.

So konnten die fast 50 Teilnehmer in der Pfarrkirche von Hagenheim nicht nur zwei Leuchterengel und einen Heiligen Dominikus von Lorenz Luidl bewundern, sondern auch eine Heilige Katharina, die von Experten als „meisterhaft“ und mit „Gesichtszügen von frischer, lieblicher Anmut“ gerühmt wird. Exkursionsleiter Dr. Albert Thurner beleuchtete kurz Leben, Werk und Stil des berühmten Landsberger Bildhauers; er erläuterte Erkennungsmerkmale wie Faltenwurf und Körperdrehung, berichtete aber auch von den hohen Produktionszahlen der Luidl-Werkstatt: Allein im Landkreis Landsberg werden den Luidls an die 600 Skulpturen zugeschrieben.

Dass diese Zuordnungen nicht immer sicher sind, konnte in den Uttinger Kirchen gezeigt werden, wo gleich mehrere Heiligenfiguren mal dem Vater Lorenz, mal dem Sohn Johann Luidl oder sogar ganz anderen Bildhauern zugeschrieben wurden. In der Leonhardskirche gelten heute die Tabernakelfiguren, ein Christus Salvator und ein Heiliger Josef, eindeutig als Arbeiten von Lorenz Luidl. In der Pfarrkirche konnten die Teilnehmer eine bemerkenswerte Verkündigungsgruppe mit Maria und dem Erzengel Gabriel aus der Hand von Vater Lorenz bestaunen. Ein Hochfest für Luidl-Liebhaber bildete schließlich die Pfarrkirche von Oberfinning. Von den Figuren der Seitenaltäre über mehrere Skulpturen im Langhaus bis hin zu einer Ölberggruppe stammt fast der gesamte Figurenschmuck der Kirche von Lorenz Luidl. Zuletzt kam noch ein Heiliger Antonius als Eremit aus der 1880 abgebrochenen Kapelle von Oberbeuern nach Oberfinning. Das monumentale Kruzifix in der Kirche gilt dagegen schon wieder als Werk des Sohnes Johann Luidl.

Die Exkursionen des Historischen Vereins auf den Spuren von Lorenz Luidl finden ihre Fortsetzung am 3. August mit einer Halbtagesfahrt nach Prittriching, Scheuring und Weil. (lt)

