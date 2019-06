00:31 Uhr

Zwei Mitglieder waren bei Olympia dabei

Eishockeyclub D’Eisheiligen feiert 20-jähriges Bestehen. Gründer sind noch dabei

„20 Jahre Eishockeyclub d’Eisheiligen Finning: Das bedeutet 20 Jahre Kameradschaft, Zusammenhalt und Spaß am Eishockey“, sagte Vorsitzender Walter Hafenmair bei der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Vereins. Hafenmair ließ die Vereinsgeschichte Revue passieren. 1989 hatte eine Gruppe von Finninger TSV-Fußballern ein Eishockeyteam gegründet, das in der Hobbyrunde I in Landsberg spielte. „Schnell mussten wir erkennen, dass das Niveau zu hoch war, Niederlagen mit weniger als zehn Toren Unterschied haben wir wie einen Sieg gefeiert“, so Hafenmair. Man wechselte in die Hobbyrunde II und konnte dort – „dank des unermüdlichen Einsatzes von Josef (Bippo) Keller“ – einige Jahre Platzierungen in den mittleren Tabellenregionen erreichen. In der Saison 1994/1995 gehörten auch drei Frauen dem Team an.

1999 gründete man den eigenen Verein, den EHC D’Eisheiligen Finning. Den ersten Vorstand bildeten Walter Hafenmair (Vorsitzender), Josef Keller (Zweiter Vorsitzender), Alex Spengler (Schriftführer) und Wolfgang Schulz (Kassenwart). Schnell wuchs die Mitgliederzahl, und der nun eingetragene Verein konnte Zuschüsse der Gemeinde, des Landkreises, des Freistaats und Spendengelder von Firmen einwerben, was für die Ausrüstung und Eishallenmiete unerlässlich war und ist. Heute zählt der Verein 68 Mitglieder. Von den 17 Gründungsmitgliedern sind 13 immer noch dabei. Besonders stolz ist man auf die Mitgliedschaft der beiden Schiedsrichter Bianca und Daniel Piechaczek. Kenner der Eishockeyszene wissen, dass Daniel Piechaczek der erste Profischiedsrichter der Deutschen Eishockeyliga war. Er leitet Spiele in ganz Europa, ist auch bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen (Sotschi) im Einsatz. Auf diese Weise erlangte der EHC Finning sogar international Berühmtheit, denn Piechaczek gab immer seinen Heimatverein EHC Finning zu Protokoll. Auch Bianca Piechaczek war als Schiedsrichterin bei Olympischen Spielen im Einsatz – 2006 in Turin.

Weil es in Finning keine Eishalle gibt, trainiert der EHC meist in der Landsberger Halle, aber auch in Buchloe, Peiting und Schongau. Seit der Saison 2002/2003 fährt man regelmäßig zum Training nach Tschechien: „Trainieren wie die Profis“ ist dabei das Motto. Stolz ist man, dass man bei einem Turnier in Kladovy 2011 unter zwölf Mannschaften den siebten Platz erreichte.

Um in Finning präsent zu bleiben, führte der EHC im Dorf verschiedene Aktionen durch: einen Flohmarkt, ein Kleinfeld-Fußball-Hobbyturnier und zwei Lebendkickerturniere.

Walter Hafenmair erinnerte an viele schöne Ausflüge, bei denen man auch Spiele von Profivereinen besuchte, etwa der Augsburger Panther, der Straubing Tigers oder der Nürnberg Ice Tigers.

Ein Tiefpunkt des Vereins war 2014 der plötzliche Tod des Gründungsmitglieds Christian Boos, der ein tiefes Loch ins Vereinsleben riss.

2017 gründeten der EHC Finning, die No Names Landsberg, Mad Dog Kutzenhausen und Utting eine neue Hobbyrunde. Laut Hafenmair ein richtiger Entschluss, denn hier dürfen nur Spieler ohne Liga-Vergangenheit mitspielen. Gleich in der ersten Saison habe man das Finale erreicht.

Bei einer Diashow mit Höhepunkten aus 20 Jahren EHC Finning wurde bis spät in die Nacht gefeiert. (sr)

