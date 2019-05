00:31 Uhr

Zweiter wird Erster

Proklamation der Schützenkönige in Geltendorf

Im Rahmen der Endfeier wurden Annabell Hänel zur Jugendkönigin, Margarethe Höpfl zur Königin der „Aufgelegt“-Schützen und Zweiter Schützenmeister Peter Wisura zum Schützenkönig gekürt.

Den zweiten und den dritten Platz (Brezenkönig) erreichten bei der Jugend Katharina Papst und Simon Wohlhüter, bei den „Aufgelegt“-Schützen Josef Schweighart und Renate Liebich. Vereins-Wurstkönig wurde Martin Höpfl, den Rang des Vereins-Brezenkönigs erreichte Stefanie Schneider.

Die Endfeier ist aber auch die Gelegenheit zur Ehrung sportlich erfolgreicher Schützen. So konnte Schützenmeisterin Petra Seidelmann wieder Pokale überreichen: Den Pokal Kategorie Schüler erhielt Simon Wohlhüter, in der Kategorie Junioren Katharina Papst. Weitere Pokale gingen an Florian Schmitt (Schützenklasse), Claus Eder (Alters- und Seniorenklasse), Margarethe Höpfl („Aufgelegt“-Schützen) und Johann Maier (Pistole). Die Zimmerstutzenscheibe gewann Martin Kluger vor Charlotte Schneider und Johann Maier.

Vereinsmeister wurden Olaf Mayr mit 24:4 Punkten im Luftgewehr, Volker Schmitt mit ebenfalls 24:4 Punkten in der Luftpistole und Knud Seidelmann mit 28:0 Punkten im Luftgewehr aufgelegt.

Beim Schießwettbewerb traf Julia Landauer einen 1930,06-Teiler (Ziel war der 1930-Teiler). Stefanie Schneider schaffte einen 1930,55-Teiler und Martin Högenauer erreichte den dritten Platz. Die Glücksscheibe gewann Annabell Hänel, gefolgt von Olaf Mayr und Martin Högenauer. (lt)

