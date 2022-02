Eltern wollen mit Online-Umfrage ÖPNV im Kreis Landsberg verbessern

Plus Die Elternbeiräte aller weiterführenden Schulen in Landsberg haben eine Online-Umfrage zum öffentlichen Nahverkehr gestartet. Die Ergebnisse sollen konkrete Verbesserungsvorschläge für die Buslinien hervorbringen.

Lange Fahrzeiten, überfüllte Busse und ungünstige Abfahrtszeiten: Immer wieder erreichen die Elternbeiräte Klagen über den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Landsberg. Deswegen haben sich die Elternbeiräte aller weiterführenden Schulen in Landsberg zusammengeschlossen, um eine Datenerhebung zum ÖPNV durchzuführen.