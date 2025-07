Ferienzeit ist in Landsberg auch immer wieder Baustellenzeit. In den Osterferien werden aktuell Schäden im Pflasterbelag in der Herkomerstraße und am Hauptplatz behoben. Nur von kurzer Dauer war dagegen eine halbseitige Sperrung der Neuen Bergstraße am Dienstag.

