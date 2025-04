Wieder Pflasterarbeiten in der Landsberger Altstadt

Die Stadt Landsberg führt in den Osterferien und bei Bedarf auch in den Pfingstferien notwendige Instandsetzungsarbeiten in der Hubert-von-Herkomer-Straße und auf dem Hauptplatz durch. Dabei werden lockere oder beschädigte Pflastersteine ersetzt sowie fehlerhafte Fugen ausgebessert, um die Verkehrssicherheit und den Fahrkomfort langfristig zu verbessern, teilt die Pressestelle der Stadt mit.

Die Arbeiten sind vom 14. bis 25. April vorgesehen. Falls erforderlich, werden sie in einem zweiten Bauabschnitt vom 10. bis 20. Juni fortgesetzt. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, erfolgen die Arbeiten laut Pressemeldung in den Ferienzeiten. Während der Bauarbeiten bleibe die Straße halbseitig befahrbar: Der Verkehr in östlicher Richtung (Katharinenstraße zur Neuen Bergstraße) wird an der Baustelle vorbeigeführt. Der Verkehr in westlicher Richtung (Neue Bergstraße zur Katharinenstraße) wird über die Schlossergasse, den Hinteren Anger, die Sandauer Straße und die Von-Kühlmann-Straße umgeleitet. Für den Stadtbus wird in der Schlossergasse eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen. Sollte die Sanierung in den vorgesehenen Zeiträumen nicht möglich sein, wird ein neuer Termin bekannt gegeben. (AZ)