Bei Zusammenstoß mit einem Traktor wird ein Mann leicht verletzt

Zwischen Rott und Wessobrunn hat sich am Montag gegen 15.20 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht geriet ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilheim kurz vor dem Ortseingang von Wessobrunn aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Traktor eines 24-Jährigen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Fahrzeug des Weilheimers und kam im Straßengraben zum Stehen.

Ein hinter dem Traktor fahrender 77-jähriger Pkw-Lenker aus Landsberg konnte mit seinem Wagen nach rechts in eine Wiese ausweichen und so einen weiteren Zusammenstoß verhindern. Mit leichten Verletzungen wurde der Weilheimer ins Krankenhaus nach Weilheim gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Der Pkw des Weilheimers und der Traktor mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt. Unterstützend im Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wessobrunn. (AZ)