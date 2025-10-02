Vermehrte Anrufe von Betrügern im Landkreis Landsberg

Am gestrigen Mittwoch kam es laut Polizeiinspektion Landsberg vermehrt zu Anrufen im Landkreis Landsberg am Lech. Hierbei gaben sich die unbekannten Anrufer als Mitarbeiter von diversen Kliniken aus. Sie gaben an, dass Angehörige der angerufenen Personen im Krankenhaus liegen und für die weitere Behandlung dringend ein spezielles Medikament benötigen, welches sehr kostspielig sei.

Keine der angerufenen Personen fiel nach derzeitigem Stand auf den Trick herein

Die Anrufer wollten dadurch Geld bei den Geschädigten erlangen, obwohl die Angehörigen nie in den entsprechenden Kliniken behandelt wurden. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand kam es zu keinen Übergaben von Bargeld oder wertvollen Gegenständen. Die Polizei rät bei derartigen Anrufen, sich unter anderem bei den Angehörigen oder den Kliniken selbst rückzuversichern. (AZ)