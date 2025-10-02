Icon Menü
Vermehrte Anrufe von Betrügern im Landkreis Landsberg

Landsberg

Vermehrte Anrufe von Betrügern im Landkreis Landsberg

Laut der Polizei Landsberg gab es am Mittwoch vermehrt Anrufe von Betrügern, die bei Bürgern aus dem Kreis Landsberg Geld erbeuten wollten.
    Gleich mehrere Schockanrufe gab es laut Polizei Landsberg in der Region am Mittwoch.
    Gleich mehrere Schockanrufe gab es laut Polizei Landsberg in der Region am Mittwoch. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Symbolbild

    Am gestrigen Mittwoch kam es laut Polizeiinspektion Landsberg vermehrt zu Anrufen im Landkreis Landsberg am Lech. Hierbei gaben sich die unbekannten Anrufer als Mitarbeiter von diversen Kliniken aus. Sie gaben an, dass Angehörige der angerufenen Personen im Krankenhaus liegen und für die weitere Behandlung dringend ein spezielles Medikament benötigen, welches sehr kostspielig sei.

    Keine der angerufenen Personen fiel nach derzeitigem Stand auf den Trick herein

    Die Anrufer wollten dadurch Geld bei den Geschädigten erlangen, obwohl die Angehörigen nie in den entsprechenden Kliniken behandelt wurden. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand kam es zu keinen Übergaben von Bargeld oder wertvollen Gegenständen. Die Polizei rät bei derartigen Anrufen, sich unter anderem bei den Angehörigen oder den Kliniken selbst rückzuversichern. (AZ)

