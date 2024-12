Auf der Suche nach Erika: „Es ist wirklich die Handschrift meiner Frau“

Im November meldete sich Reinhold Müller bei der Redaktion und bat das Landsberger Tagblatt um Hilfe: Der Flensburger war in den 60er-Jahren in Landsberg stationiert und war in einer Beziehung mit der Landsbergerin, Erika. Als seine Dienstzeit endete, trennte er sich von ihr. Eine Entscheidung, die den mittlerweile 80-Jährigen auch heute noch mitnimmt. Er möchte sich entschuldigen für die Entscheidung, die er damals für beide getroffen hat, und bittet die Redaktion darum, bei der Suche nach seiner damaligen Freundin zu helfen. Der Flensburger gibt uns Bilder – eines von ihm mit Mitte 20 und eines von ihr, auf dessen Rückseite steht „Zur Erinnerung an deine Erika“. Das LT veröffentlicht erst einmal nur sein Bild und ihre Handschrift. Letzteres machte die Suche erfolgreich.

Lisa Gilz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reinhold Müller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis