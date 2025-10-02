Was für Senioren in Landsberg alles geboten ist

„Aktuell ist jede dritte Bürgerin, jeder dritte Bürger der Stadt älter als 65 Jahre, Tendenz steigend.“ Das sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bei der gut besuchten Seniorenbürgerversammlung im Landsberger Sportzentrum. Die Besucherinnen und Besucher erfuhren dabei, welche Angebote es für ihre Altersgruppe in der Stadt gibt.

Für die im Vorfeld von der Stadt organisierte Informationsfahrt mit Besichtigung der aktuellen Baumaßnahmen standen zwei Busse bereit. Stadträtin und Seniorenreferentin Alexa Dorow und Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder gaben als Reisebegleiter während der einstündigen Fahrt aufschlussreiche Erklärungen über die momentanen Projekte, wie Ursulinenkloster, Inselbad, Heilig-Geist-Spital, Stadtmuseum, Jugendzentrum und Klinikum. Das Seniorenbüro am Ulrichsplatz wurde ebenso angefahren wie das Werk 3 der Firma Rational und das Edeka-Zentrallager.

Das Landsberger Repair Café möchte sein Angebot ausbauen

Nach der Exkursion, einer kulinarischen Stärkung und der Begrüßung derer, die sich in der Seniorenarbeit engagieren, berichtete Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl in einer ausführlichen Zusammenfassung über alle Möglichkeiten, die sich Seniorinnen und Senioren in Landsberg bieten. Wie das Seniorenmanagement, das Bettina Dörr seit 2023 leitet, den Runden Tisch „Älter werden“, den Seniorenbeirat, sowie die Mitmachkonzerte im Dezember auf dem Infanterieplatz. Das Repair Café wolle sein Angebot mit dem Aufbau eines Kleinreparaturservices erweitern, falls zu Hause jemand Hilfe braucht. Dort könne jeder seine Fähigkeiten einbringen. Auch der Landsberger Besuchsdienst suche noch Ehrenamtliche, die sich bei Marianne Asam melden möchten.

Die 25 Ratschbänke im Stadtgebiet werden gut angenommen. „Wenn Sie keinen Hund haben, ist dies die Möglichkeit ins Gespräch zu kommen“, riet die Oberbürgermeisterin und stellte auch das organisationsübergreifende Projekt „Silbertafel“ vor. Im Lehrsaal des Roten Kreuzes gibt es montags um 12.30 Uhr ein Mittagessen für drei Euro auf Spendenbasis. Dabei werde an ältere Menschen gedacht, die möglicherweise finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Ein Nachschlagewerk mit vielen Informationen über das „Älter werden in Stadt und Landkreis Landsberg“ sei in Arbeit.

Die Stadt Landsberg bietet eine kostenlose Rentenberatung an

Auch vom Seniorenmanagement, das Christine Müller-Streicher in Erpfting leitet, mit Quartierpflege und Sorgegemeinschaft, gab es einiges zu berichten. Unter „Aktiv im Alter“ empfehle die Volkshochschule Landsberg verschiedene Kurse. Die Stadt biete eine kostenlose Rentenberatung an und Betina Ahmadyar vom Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt eine Ehrenamtsausbildung, so Doris Baumgartl.

Icon vergrößern Sprecherin Monika Zintl informierte über die Arbeit des Landsberger Seniorenbeirats. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sprecherin Monika Zintl informierte über die Arbeit des Landsberger Seniorenbeirats. Foto: Christian Rudnik

Im Anschluss berichtete die Sprecherin des Seniorenbeirats, Monika Zintl, über dessen Aktivitäten. Das Seniorenkulturprogramm umfasse ein reichhaltiges Angebot mit ein- oder mehrtägigen Fahrten sowie zahlreiche Vorträge, Veranstaltungen, Führungen, Spielenachmittage und einen offenen Gesprächskreis. Da gebe es einiges zu entdecken. Jeden ersten Montag im Monat findet im Seniorenbüro am St.-Ulrichs-Platz eine Sprechstunde statt. Zum Mittagstisch „Gemeinsam schmeckt's besser“, können die sieben beteiligten Gasthäuser reges Interesse vermelden. Monika Zintl bedankte sich für die Unterstützung durch die Stadt.

Doris Baumgartl sagte danke an ihr Team von der Geschäftsstelle, Carola Seewald und Robert Götz, und beantwortete Fragen der Gäste. Ingrid Fackler erkundigte sich nach der Sanierung des Heilig-Geist-Spitals. „Der Umbau wird 2028 fertig sein“, antwortete die Oberbürgermeisterin. „Ich muss jetzt selber kochen und wünsche mir einen Kochkurs für Männer“, so Hans Dörner. Diese schöne Idee will Dr. Christina Wekerle von der Volkshochschule Landsberg gerne erneut aufnehmen.