Wurde Hund Simba erschossen? Hohe Geldstrafe für Jäger aus dem Kreis Landsberg

Die Geschichte des Husky-Mix Simba hat viele unserer Leserinnen und Leser bewegt. Der Hund war Anfang September vergangenen Jahres bei einem Spaziergang in Obermeitingen plötzlich verschwunden. Zeitgleich waren zwei Schüsse zu hören gewesen. Ein Jagdpächter soll sie abgegeben und dabei den Hund tödlich getroffen haben. Jetzt musste sich der Mann vor dem Amtsgericht in Landsberg verantworten. In der Verhandlung spielten die technischen Auswertungen eines Trackers am Hundehalsband sowie einer Smartwatch eine entscheidende Rolle. Denn lange war unklar geblieben, was sich in der Nähe des Lechfelder Solarparks zugetragen hatte.

Laut Anklage soll der 59-jährige Jäger aus dem Landkreis Landsberg den frei laufenden Hund erschossen haben, ohne sich auf einen rechtfertigenden Grund berufen zu können. Die Tötung habe, so die Staatsanwaltschaft, allein der Maßregelung der Tierhalterin gegolten, die ihren Hund ohne Leine und Maulkorb habe laufen lassen. Es sei lediglich ein Vorwand gewesen, dass er zuvor in der Nähe ein verendetes Reh gefunden hatte. Damit hatte der Husky-Mix, wie sich bei Gericht eindeutig herausstellte, gar nichts zu tun gehabt. Vor der Polizei hatte der Angeklagte erklärt, lediglich zwei Warnschüsse abgegeben zu haben. Während der Gerichtsverhandlung, die außergewöhnlich viele Zuschauer angelockt hatte, machte er keine Angaben.

Prozess in Landsberg: Es fällt schwer, die näheren Tatumstände zu klären

Die näheren Tatumstände waren trotz intensiver Zeugenbefragungen nicht mehr vollständig aufzuklären. Allerdings fanden sich immer mehr Indizien, dass der angeblich von Simba gerissene Rehbock seine Verletzungen schon deutlich zuvor erlitten haben musste. Die Hundehalterin hatte sich mit anderen Hundebesitzern um 8.15 Uhr getroffen, als Simba plötzlich verschwunden war. Der am Halsband befestigte GPS-Tracker zeigte zunächst an, dass der Hund sich bewegte. Doch dann hörte man plötzlich zwei Schüsse und das Signal blieb stehen. Man begann zu suchen, fand aber nur den Maulkorb, den er offenbar doch getragen hatte, Halsband und Tracker, der inzwischen untypische langsame Bewegungen ausgesandt hatte.

Die Hundehalterin erstattete Anzeige. Zwei Polizeibeamte trafen auf den Jäger, der ihnen unaufgefordert ein Foto mit dem Hund vor einem toten Rehbock zeigte. Er habe zwei Hunde, darunter den Husky-Mischling, beim Wildern eines Rehs beobachtet. Um sie zu vertreiben, habe er zwei Schüsse in die Luft abgegeben. Der vermisste Hund sei daraufhin weggerannt. Den von ihm schwer verletzten Bock habe er mit einem Messerstich ins Herz und einem Kehlschnitt getötet. Der Rehbock wurde nicht sichergestellt, auch eine Blutprobe hatten die Polizeibeamten nicht genommen. Die Hundehalterin wollte die Sache nicht auf sich beruhen lassen und schickte Grasbüschel vom Tatort, auf denen ein Blutfleck war, an ein Institut in Hamburg. Die Laboruntersuchungen ergaben, dass es sich ausschließlich um Hundeblut handelte.

Die Auswertung der Fitnessuhr des Angeklagten bringt Licht ins Dunkel

Erst die Auswertung der Polizei von Handy und Fitnessuhr des Angeklagten brachte Licht ins Dunkel. Genau zur betroffenen Zeit war ein krasser Anstieg des Schallpegels aufgezeichnet - laut Angaben des Landeskriminalamts (LKA) entsprach dies dem Knall von Gewehrschüssen, und die wenige Minuten später aufgezeichnete erhöhte Herzfrequenz könne laut LKA beim Verschleppen eines Hundes in Richtung Wald ausgelöst worden sein. Weitere DNA-Tests ergaben gar, dass das Blut am Boden von Simba stammte. Der die Ermittlungen leitende Polizeibeamte sagte vor Gericht, dass man trotz intensiver Suche keine Hinweise auf einen Angriff des Hundes gefunden habe. Der Angeklagte hätte außerhalb seines eigenen Reviers keine Schüsse abgeben und schon gar nicht das Wild mit dem Messer töten dürfen.

Der Staatsanwalt räumte in seinem Plädoyer ein, dass niemand den Angeklagten dabei gesehen habe, wie er die tödlichen Schüsse abgegeben habe. Aber das Ergebnis der Beweisaufnahme ergäbe ein überzeugendes Gesamtbild, das keinen anderen Schluss zulasse, als dass der Angeklagte den Hund ohne Grund getötet habe. Der Staatsanwalt beantragte eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen á 200 Euro. Der Verteidiger sprach von einem Nachmittag der Unterstellungen. Es gebe keinerlei Beweise, die der Uhr entnommenen belastenden Daten könnten auch andere Ursachen haben. Er beantragte Freispruch.

Die Landsberger Richterin hat keine Zweifel an der Täterschaft

Das sah die Vorsitzende, Amtsrichterin Marita Karg, völlig anders. Es sei ein Indizienprozess gewesen, da es keine unmittelbaren Zeugen für die Erschießung des Hundes gebe. Aber sie habe keine Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten. Gerade dass die GPS- und Handydaten des Jägers auf denselben Zeitraum hinwiesen, in dem die Schüsse gefallen seien, wertete sie als starkes Indiz für eine zeitnahe Schussabgabe. Und „just an dem Ort“, wo der Angeklagte das Reh erlöst haben will, habe man ausschließlich Hundeblut gefunden, „und der Schluss, den ich da ziehe, ist, dass der Hund erschossen wurde“. Eine jagdrechtliche Rechtfertigung habe nicht bestanden, ein frei laufender Hund stelle noch lange keine Gefahr für das Wild dar. Das Gesamtbild zeige ganz klar, dass es sich um keine Warnschüsse gehandelt habe. Man dürfe nicht einfach jeden Hund töten, nur weil er wildert. Und der Angeklagte durfte es schon mal gar nicht, da er in einem anderen Revier war.

Er sei wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu verurteilen und wegen Sachbeschädigung - ein Tier ist rechtlich als Sache zu werten, und diese hat der Angeklagte zerstört, so die Richterin. Sie hielt dem Angeklagten seine bisherige Unbescholtenheit zugute und verurteilte ihn zu 150 Tagessätzen in Höhe von 200 Euro, also insgesamt 30.000 Euro Geldstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

„Es kommt schon seit Wochen wieder alles hoch“, sagt die Hundebesitzerin

Die Halterin des Hundes wertete das Urteil als Erfolg, gleichzeitig holte die Verhandlung die Erinnerungen an die Geschehnisse vor mehr als einem Jahr wieder hervor. „Es kommt schon seit Wochen wieder alles hoch“, sagte sie. Ihren Hund bringe die Verurteilung nicht zurück. Die Halterin hofft weiterhin auf eine genauere Aufklärung des Vorgangs. Sie bietet Zeugen 5000 Euro für weitere Hinweise und will nun eine zivilrechtliche Klage einreichen.