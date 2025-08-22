Lange Kunstnacht: Stefanie Gülden hat beim Malen keine Grenzen

Die Künstlerin Stefanie Gülden erzählt bei einem Treffen im Café Hofart von ihren Inspirationen und ihrer Kunst. Zwei ihrer Werke werden bei der Kunstnacht in Landsberg versteigert. Stefanie Güldens Kunst, die im Juni und Juli dieses Jahres im Café Hofart in Landsberg gezeigt wurde, ist farbenfroh und lebendig. Sie liebt es mit unterschiedlichen Stilen und Motiven zu experimentieren. „Ich bin gerne gegenständlich unterwegs, aber auch abstrakt“, erläutert die Künstlerin. Sie spendet zwei Bilder für die Versteigerung im Rahmen des Ellinor Holland Kunstpreises, der am Samstag, 20. September, ab 18.30 Uhr im Landsberger Stadttheater stattfindet.

Fasziniert und inspiriert ist Gülden vor allem von abstrakten Künstlern, wie Cy Twombly, und von den „Ninth Street Women“: Ein Buch aus dem Jahre 2018 der Autorin Mary Gabriel über die fünf Malerinnen Lee Krasner, Elaine de Kooning, Grace Hartigan, Joan Mitchell und Helen Frankenthaler. Diese Künstlerinnen, die zum Teil mit bekannten Künstlern verheiratet waren, haben im 20. Jahrhundert die sehr männerdominierte Welt der Kunstszene aufgemischt, sich aus den Schatten ihrer Männer herausgearbeitet und eine Frauenbewegung eingeleitet.

In der Versteigerung: 20 mal 20 Zentimeter, Bild ohne Namen und Stefanie Gülden. Zu ersteigern mit einem zweiten Bild (siehe unten). Mindestgebot für beide Bilder: 300 Euro Foto: Christian Rudnik

Die Art und Weise, experimentell zu arbeiten, findet sich auch in Stefanie Güldens Kunst wieder. Sie mag Stilbrüche, setzt gegensätzliche Formen oder Linien nebeneinander und spielt mit Farbkontrasten. Ihre Bilder entstehen spontan. „Ich habe erstmal gar kein Konzept, aber eine Vorstellung, in welchen Farbklang es gehen soll. Die Entscheidung kommt, während ich arbeite. Das Bild sagt mir, was es haben will“, erzählt sie. Wenn sie sich „ein bisschen verliebt“ habe in das Bild, sei es fertig.

Auch bei den verwendeten Materialien gibt es für Stefanie Gülden keine Grenzen. Sie treibt der Drang an, immer wieder Neues auszuprobieren. Zum Einsatz kommen Kohle, Sand, Rost, Metallplatten, Bitumen, Öl, Acry - ständig ist sie auf Entdeckungstour und findet im alltäglichen Leben wie auch in der Natur immer wieder neue Inspirationen. „Ich gehe durch die Gegend und sehe eine Plakatwand und manchmal rupfe ich auch was runter, weil ich mir denk, das ist super für eine Collage“, berichtet sie mit Begeisterung. Dieses Gefühl entspringt auch ihren Bildern. „Wenn man für etwas keine Begeisterung hat, soll man es bleiben lassen“, so Gülden.

Aufgewachsen ist die dynamische 69-jährige Künstlerin in Fürstenfeldbruck. Nach einem angefangenen Betriebswirtschaftsstudium, vielen verschiedenen Jobs, die zu einer Anstellung im Fernsehen bei „Aktenzeichen xy“ und einer Geschäftsführertätigkeit in der Gastronomie führten, kam sie von Hessen und Nordrhein-Westfalen zurück nach Bayern, wo sie heute in der Nähe von Eching am Ammersee wohnt. Dort befindet sich direkt im Anschluss an ihren Garten eine Kuhweide. Außerdem besitzt sie Pferde. Mit 64 Jahren habe sie zum Reiten angefangen und genieße die Zeit in der Natur und den „strahlend weiß-blauen“ Himmel, den sie so nur aus Bayern kennt. Die Kunst habe sie schon immer begleitet als Ausgleich zum stressigen Gastronomiealltag. „Bei der Malerei konnte ich gut abschalten und runterkommen“, sagt Gülden. Sie reist gerne, auch aus künstlerischen Motiven. Handwerklich und künstlerisch weiterentwickelt habe sie sich durch das Studium einer Vielzahl an Seminaren bei zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern, wie beispielsweise Susanne Kirsch, Felix Eckhardt, Beate Bitterwolf und Professor Jupp Linssen.

Im September stellt sie ihre Bilder im alten Gewächshaus am Nymphenburger Schloss in München aus. Auf der Kunstnacht in Landsberg werden zwei ihrer Bilder, 20 x 20 cm groß, zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk des Landsberger Tagblatts versteigert.

Die Versteigerung am 20. September im Stadttheater

Die Versteigerung läuft bereits. Es werden auch noch die Werke von vier weiteren Künstlern versteigert, die wir ebenfalls im Porträt vorstellen. Gabriele Lockstaedt, Ali Nasseri, Andrea Springer und Sandro Kopp. Gebote bitte ans Landsberger Tagblatt unter folgender E-Mail-Adresse: redaktion@landsberger-tagblatt.de. Stichwort: Versteigerung. Bitte Telefonnummer und vollständige Adresse angeben. Sollte Ihr Gebot überboten werden, werden Sie von uns informiert, und können entscheiden, ob Sie weiter steigern wollen. Die Versteigerung läuft bis zum 20. September 15 Uhr.

Das Bild „Klassentreffen" wird in der Kunstnacht versteigert. 70 mal 70 Zentimeter, Mindestgebot: 500 Euro. Foto: Andrea Springer

„Eyes Closed, into the sun", Kambara, 2023, 30x40 Zentimeter, 2000 Euro Mindestgebot. Foto: Sandro Kopp

Maximilian Freiherr von Perfall mit dem Bild seines Onkels Ali Nasseri. Der Fotodruck (2,40 Meter x 1,20 Meter) aus 2010 wird bei der Kunstnacht versteigert. Mindestgebot: 500 Euro. Foto: Christian Rudnik

Cool Place 279: 40 mal 40 Zentimeter, Mindestgebot 650 Euro. Foto: Christian Rudnik