Landsberg

Kalb war nur „Fell und Knochen“: Landwirt aus Landsberg verurteilt

Im Stall des Landwirts ist ein Kalb verendet. Der Angeklagte hätte laut Veterinäramt ärztliche Hilfe holen müssen. Warum ein Tierhalteverbot für die Richterin noch nicht notwendig ist.
Von Gerd Lodenkämper
|
    • |
    • |
    • |
    Wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz musste sich ein Landwirt in Landsberg vor Gericht verantworten.
    Wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz musste sich ein Landwirt in Landsberg vor Gericht verantworten. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Vor dem Amtsgericht Landsberg hatte sich jetzt ein 48-jähriger, nebenberuflicher Landwirt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu verantworten. Er soll ein in seiner Obhut befindliches Kalb über mehrere Wochen nicht der erforderlichen tierärztlichen Behandlung zugeführt haben, sodass dieses stark abgemagert und schließlich mit am Brustfell verwachsener Lunge verendet sei. Der Landwirt versuchte sich vor allem damit zu verteidigen, dass von außen bis zu dem Tag, an dem das Tier verendete, nichts zu sehen gewesen sei. Auch habe es konstant viel getrunken, zwei bis drei Liter am Tag. Daher habe er keinen Tierarzt gerufen. Das Gericht kam zu einem anderen Ergebnis.

    Gabriele Schuster

    Wie kann man so jemanden eine Tierhalte-Erlaubnis zugestehen. Unbegreiflich. Ist denn das Leben eines „Nutztieres“ (diese Bezeichnung allein schon dreht mir den Magen um) garnichts mehr wert?

