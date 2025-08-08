Kalb war nur „Fell und Knochen“: Landwirt aus Landsberg verurteilt

Vor dem Amtsgericht Landsberg hatte sich jetzt ein 48-jähriger, nebenberuflicher Landwirt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu verantworten. Er soll ein in seiner Obhut befindliches Kalb über mehrere Wochen nicht der erforderlichen tierärztlichen Behandlung zugeführt haben, sodass dieses stark abgemagert und schließlich mit am Brustfell verwachsener Lunge verendet sei. Der Landwirt versuchte sich vor allem damit zu verteidigen, dass von außen bis zu dem Tag, an dem das Tier verendete, nichts zu sehen gewesen sei. Auch habe es konstant viel getrunken, zwei bis drei Liter am Tag. Daher habe er keinen Tierarzt gerufen. Das Gericht kam zu einem anderen Ergebnis.

