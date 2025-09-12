Icon Menü
Landsberg

Fahrraddiebe in Landsberg auf frischer Tat ertappt

Ein Passant beobachtet die Täter am Bahnhof und informiert die Polizei. Die ermittelt wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls.
    Die Polizei hat in Landsberg Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt.
    Die Polizei hat in Landsberg Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein aufmerksamer Passant hat am Donnerstagabend in Landsberg dabei geholfen, Fahrraddiebe auf frischer Tat zu ertappen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

    Laut Polizei meldete der Passant, dass zwei männliche Personen gegen 21 Uhr Fahrradschlösser an den am Fahrradparkplatz des Bahnhofs abgestellten Rädern öffnen und drei Räder wegtragen. Die Polizei konnte einen der Männer, einen 17-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg, mit einem Fahrrad vor Ort antreffen.

    Die Beamten stellten fest, dass das Rad des 17-Jährigen sowie ein weiteres Fahrrad, neben dem noch ein aufgezwicktes Schloss lag, ohne Einverständnis der jeweiligen Eigentümer, mitgenommen werden sollte. Die Fahrräder, ein blaues Extreme Bike, sowie ein weiß-rotes Merida, wurden sichergestellt. Der zweite Mann, der sich noch vor Eintreffen der Polizei entfernte, kann aufgrund von Hinweisen voraussichtlich zeitnah ermittelt werden, teilt die Polizei mit. (AZ)

