Das Wetter kann sich einfach nicht entscheiden

Herrlich fühlt es sich an, wenn man mit gen Sonne gerecktem Kopf mit einem Kaltgetränk am Lech sitzt und einfach nur genießt. Das Licht, das durch die geschlossenen Augenlider drückt, lässt einen Folgendes denken: Endlich ist es wieder wärmer. Das monatelange Warten auf hohe Temperaturen hat ein Ende. Obwohl ... Moment. Da war doch schon im März was. Und im Februar. Und, ja gut, im Januar eigentlich auch. Wie soll man sich denn bitte angemessen über den Frühlingsbeginn freuen, wenn das Wetter einen immerzu so verwirrt?

