Veteranen- und Reservistenverein Ludenhausen feiert 150. Jubiläum

Vor allem nach dem Deutsch-französischen Krieg 1870/1871 wurden viele Veteranenvereine gegründet, so auch der Veteranen- und Reservistenverein Ludenhausen e. V. Das 150-jährige Gründungsjubiläum wurde mit einer Festveranstaltung rund um den neu eingeführten Veteranenjahrtag gebührend gefeiert. Bereits am Vortag gab es unter Beteiligung von 140 Vertretern der umliegenden Veteranenvereine einen Festabend sowie einen feierlichen nächtlichen Fackelmarsch zur Ehrung der verstorbenen Kameraden am Kriegerdenkmal. Am Tag der Veteranen wurde dann mit einem Gottesdienst, zu dem auch das vom Bürgermeister Johannes Hintersberger überreichte neue Fahnenbandes gesegnet wurde, und anschließendem Weißwurstfrühstück im Ludenhausener Dorfgemeinschaftshaus Happerger gefeiert. Zur Jahrtausendwende besaß der Verein noch ungefähr hundert Mitglieder, bis vor kurzem waren es nur noch um die 60. Dank des kürzlichen Neuzugangs von gleich 16 neuen Jugendlichen waren es zum Jubiläumsfest schon wieder 76. „Das freut uns sehr und so sind wir zum Glück vorerst von Nachwuchssorgen verschont“, meint der 1. Vereinsvorstand Manfred Reizele dazu, der sich bei allen Teilnehmern und den vielen Helfern herzlich bedankt. (AZ)

