Denklingen kämpft um den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga

Auf den VfL Denklingen wartet ein schweres Auswärtsspiel am Sonntag. Die Mannschaft von Spielertrainer Christoph Schmitt muss beim SV Untermenzing ran. Der Gegner – die Mannschaft ist neu in der Bezirksliga Oberbayern Süd – überraschte in den ersten beiden Saisonspielen. Schmitt sagt, worauf es ankommen wird, damit das Team vom Lech nach den Unentschieden gegen Wolfratshausen und gegen Geiselbullach ankommt, damit sein Verein am Ende jubeln kann.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86920 Denklingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis