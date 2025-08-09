Icon Menü
VfL Denklingen strebt ersten Sieg in Fußball-Bezirksliga gegen SV Untermenzing an

Fußball

Denklingen kämpft um den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga

In der Fußball-Bezirksliga muss der VfL Denklingen bei einem Gegner ran, der in den ersten beiden Partien bereits Achtungserfolge erzielen konnte.
Von Christian Mühlhause
    Der VfL Denklingen (weiß) konnte sich gegen den BCF Wolfratshausen nicht für seine Leistung belohnen. Gegen Untermenzing soll es besser laufen.
    Der VfL Denklingen (weiß) konnte sich gegen den BCF Wolfratshausen nicht für seine Leistung belohnen. Gegen Untermenzing soll es besser laufen. Foto: Christian Rudnik (Archiv)

    Auf den VfL Denklingen wartet ein schweres Auswärtsspiel am Sonntag. Die Mannschaft von Spielertrainer Christoph Schmitt muss beim SV Untermenzing ran. Der Gegner – die Mannschaft ist neu in der Bezirksliga Oberbayern Süd – überraschte in den ersten beiden Saisonspielen. Schmitt sagt, worauf es ankommen wird, damit das Team vom Lech nach den Unentschieden gegen Wolfratshausen und gegen Geiselbullach ankommt, damit sein Verein am Ende jubeln kann.

