Die frühe Landsberger Wiesn ist ein „guter Auftakt in die Volksfestsaison“

Der Wettergott hat es am ersten Tag der Landsberger Wiesn gut gemeint mit den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen pilgerten viele von ihnen in Dirndl oder Lederhose zum Festzelt auf der Waitzinger Wiese, in dem Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl das Volksfest am Freitagabend mit dem Bieranstich offiziell eröffnete. Anders als sonst üblich findet die Wiesn in diesem Jahr bereits im April statt. Unsere Redaktion hat sich auf dem Festgelände umgehört, wie der frühe Termin ankommt.

