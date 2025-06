Trotz Hitze: Beim Sommerfest im Landsberger Tierheim ist einiges geboten

Das schöne Wetter war es vermutlich nicht, dass etliche Tierfreunde davon abhielt, dem Sommerfest im Landsberger Tierheim einen Besuch abzustatten. Schließlich war es im vergangenen Jahr, bei vielen Gästen, ähnlich warm und trocken. Eher spielte eine Rolle, dass das Tierheimteam am letzten Wochenende der bei den Bayern als Urlaubszeit äußerst beliebten Pfingstferien dazu einlud. Egal, die angekündigten Angebote fanden trotzdem statt und die meist sehr empfindlichen Tiere hatten weniger Stress.

Tradition beim Sommerfest haben Tombola, Glücksrad, Speis und Trank, musikalische Live-Unterhaltung und verschiedene Infostände. Der für Besucherhunde aufgebaute Geschicklichkeitsparcours wurde kaum bis nicht genutzt. Schade eigentlich, denn die kleinen Hindernisse waren sehr liebevoll angeordnet. Die Johanniter Rettungshundestaffel lockte mit ihren Einblicken in die Arbeit von Suchhunde Besucherinnen und Besucher in den hinteren Teil des Tierheimareals, wo Bäume ausreichend Schatten spendeten. Dort, versteckt im Gebüsch, krähte ein Hahn und machte damit deutlich, dass auch solche Kleintiere liebevolle Aufnahme finden in der Einrichtung. Das gilt auch für die zurzeit nur wenigen Bewohner des Kleintiergeheges, zumindest zwei davon wurden gesichtet.

Erstmals zu Gast war Tierphysiotherapeutin Julia Reith. Sie hat ihre Ausbildung bei der Akademie für Dornmethode und Tierheilkunde in Holzgünz abgeschlossen, behandelt seit zweieinhalb Jahren Hunde und seit zwei Jahren auch Pferde. „Mittlerweile sind auch Katzen meine Patienten“, erzählt Reith, „sogar einen Schafbock habe ich wieder zum Laufen gebracht.“ Beim Tierheim Sommerfest zeigt sie an ihrem eigenen Hund Mylo, wie so eine Behandlung abläuft, wie beispielsweise leichte Verkippungen an den Wirbeln wieder gerichtet werden können.

Viel Lob für die Tierphysiotherapeutin Julia Reith

Wie der Kontakt zum Tierheim zustande kam? „Ich war mal da und hab nachgefragt, was ich denn Gutes tun könnte für die Einrichtung. Jetzt bin ich einmal im Monat hier und behandle ehrenamtlich Tierheimtiere. Und in den Beirat soll ich bei der jetzt anstehenden Vorstandwahl auch gewählt werden.“ Mittlerweile haben sich zwei junge Frauen dazugesellt und stellen sich als Kundinnen von Julia Reith heraus. Beide haben Hund(e) und Pferd(e), lassen beide Tierarten behandeln und sind begeistert. „Nach einem Mal ist es schon richtig gut“, schwärmt Katja über die Physio. Das habe in der Pension, bei der ihre Pferde eingestellt sind, sehr beeindruckt. „Mittlerweile lassen schon weitere Pferdebesitzer ihr Zier von Julia behandeln.“ Die Therapeutin selbst berichtet von Behandlungsfahrten bis nach Südtirol. Wien oder Coburg.

Ebenfalls das erste Mal beim Sommerfest im Tierheim präsent war der Verein „Hund & Besuch“. Die Besuchshunde werden bei Senioren und Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungen eingesetzt und sind dafür besonders ausgebildet. Gefragt seien auch Schulbesuche, sagt Zweite Vorsitzende Susan Mester, wo die Hunde als „Lesehunde“ ganz Ohr seien und keinen Bewertungsstift dabei haben. Das könne Prüfungsangst mindern und das Selbstbewusstsein heben. Der Verein hat allerdings ein Problem: „Wir haben mehr Besuchsanfragen als Mensch-Hund-Teams zur Verfügung stehen.“ Deshalb äußerte Mester beim Tierheim-Sommerfest den dringenden Wunsch, dass sich mehr Menschen mit ihren Hunden einen solchen Besuchsdienst vorstellen können. Und sich dann beim Verein Hund & Besuch melden: Dort werde alles er- und geklärt. Zusätzlich werde das Team vor dem ersten Einsatz noch einmal überprüft. Vor allem geht es dabei laut Mester um das Wesen des Hundes.

Spenden aus dem Verkauf von bunten Tragetaschen

Das Tierheim finanziell unterstützen und dafür etwas mit nach Hause nehmen? Auch das war möglich: Marianne Happe hat vor Jahren Patchwork-Stoffe in einem Lädchen entdeckt. Die Nähtechnik fand bei ihr Anklang und immer mehr Dinge entstanden. Im Tierheim hatte sie einen Verkaufsstand mit vielen unterschiedlich bunten Tragetaschen. Die dafür fälligen 15 Euro gehen ans Tierheim.