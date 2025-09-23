Vielfalt an Ausbildungsberufen bei der Azubimesse Landsberg 2025 entdecken

Es ist wieder so weit: Die Ausbildungsmesse Landsberg öffnet am Sportzentrum Kaufering ihre Türen. Am Donnerstag, 25. September, von 17.30 bis 20.30 Uhr, sowie am Freitag, 26. September, von 8.30 bis 12.30 Uhr haben Schülerinnen, Schüler und Eltern die Gelegenheit, sich über Ausbildungsberufe, Studienmöglichkeiten und Karrierewege zu informieren. Der Eintritt ist frei.

Bereits zum 16. Mal bringt die Messe junge Menschen mit Betrieben, Hochschulen und Institutionen zusammen. „Die Ausbildungsmesse ist ein Ort, an dem Chancen sichtbar werden – für Jugendliche genauso wie für Unternehmen“, betont Kreishandwerksmeister Markus Wasserle. Für ihn ist die Veranstaltung ein Herzensprojekt: „Wir wollen zeigen, wie vielfältig das Handwerk und die Wirtschaft unserer Region sind. Hier kann jede und jeder das Passende für sich entdecken.“

Bei der Ausbildungsmesse Landsberg ist wieder eine Vielfalt an Ausstellern geboten

Insgesamt 134 Unternehmen, Schulen und Organisationen haben sich in diesem Jahr angemeldet. Neu dabei sind unter anderem die Zahnarztpraxis Lemkamp aus Schondorf sowie die Landsberger Kanzlei Feller Mielke Rechtsanwälte. Auch die Gastronomie ist stark vertreten – die DEHOGA informiert über Berufe mit Zukunft. Sogar die Fachhochschule Kufstein ist mit einem Stand vertreten, trotz der weiten Anreise aus Tirol.

Besonders eng verbunden mit der Messe ist Delo aus Windach, führender Hersteller von Spezialklebstoffen. Das Unternehmen unterstützt die Veranstaltung seit vielen Jahren als Hauptsponsor. „Es ist eine der besten Möglichkeiten, um mit Schülern aus der Region in Kontakt zu treten“, sagt Ausbildungsreferentin Julia Meier. Im vergangenen Jahr führten die Delo-Auszubildenden mehr als 300 Gespräche an nur zwei Tagen.

Icon Galerie 109 Bilder Bei der Azubimesse in Kaufering stellen sich regionale Firmen vor. Ex-Skispringer Sven Hannawald zeigt seinen Film und stellt sich den Fragen des Publikums.

Nach der Ausbildungsmesse Landsberg folgt ein praxisnaher Weg in die Ausbildung

Die Messe ist der Auftakt für eine direkte Orientierung: Erst informieren, dann im Rahmen des „Tags der Ausbildung“ Betriebe vor Ort besuchen. Im Idealfall folgt ein Praktikum und schließlich der Ausbildungsvertrag. Dieses Erfolgsmodell wird am Mittwoch, 19. November, zum dritten Mal umgesetzt. „Genau dieser Weg ist für Jugendliche besonders realistisch und greifbar“, so Wasserle.

Die Messe richtet sich ausdrücklich nicht nur an Jugendliche mit mittlerem Schulabschluss. Auch Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die nach dem Abitur nicht sofort studieren möchten, finden hier vielfältige Möglichkeiten.

Unterstützung aus der Politik für die Azubimesse Landsberg

Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr Holger Grießhammer, MdL und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Der gelernte Handwerksmeister hebt in seinem Vorwort hervor: „Die Ausbildungsmesse Landsberg ist ein starkes Signal für die Zukunft unserer jungen Menschen. Sie zeigt, dass berufliche Perspektiven nicht nur in den Großstädten, sondern gerade hier vor Ort im Handwerk und in den Betrieben entstehen.“

Grießhammer unterstreicht zudem die gesellschaftliche Bedeutung: „Eine gute Ausbildung ist nicht nur der erste Schritt in ein erfolgreiches Berufsleben, sondern auch die Grundlage für den Zusammenhalt in unserer Region. Denn nur wenn junge Menschen hier eine Perspektive finden, bleibt die Heimat lebendig.“

Ergänzend zu den Ständen und persönlichen Gesprächen setzt die Messe auf digitale Unterstützung. Die Handy-App „RECREWT“, die bereits im Vorjahr Premiere feierte, bringt Jugendliche und Betriebe nach Interessen zusammen. So erhalten Besucherinnen und Besucher noch vor Ort Vorschläge für passende Ausbildungswege.

Das diesjährige Motto lautet „Entfalte dein Potenzial“. Organisator Markus Wasserle erklärt: „Wir wollen die Jugendlichen ermutigen, ihre Stärken zu entdecken und selbstbewusst die ersten Schritte in die Arbeitswelt zu gehen.“