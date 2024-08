Vier Landsberger Absolventen an den Meisterschulen am Ostbahnhof München

Die Meisterschulen am Ostbahnhof in München feierten vor Kurzem ihre Abschlussfeier des Schuljahres 2023/2024. In einer feierlichen Zeremonie wurden 320 Absolventinnen und Absolventen aus verschiedenen Handwerksberufen geehrt. Darunter auch vier junge Erwachsene aus dem Landkreis Landsberg. Die Meisterprüfungen wurden in den Gewerken Elektrotechnik, Friseurhandwerk, Feinwerkmechanik, Informationstechnik, Installations- und Heizungsbau, Landmaschinenmechanik, Metallbau und Zahntechnik abgenommen.

Aus dem Landkreis Landsberg haben Jessica Michel und Constanze Nützel (beide Zahntechnik, beide aus Landsberg) sowie Robert Häntsche aus Kaufering (Installateur und Heizungsbau) und Christoph Prehn aus Wallehausen (Installateur und Heizungsbau) in München ihren Meister gemacht. Die Meisterschulen am Ostbahnhof sind eine gemeinsame Einrichtung der Handwerkskammer für München und Oberbayern und der Landeshauptstadt München. Gegründet wurden die Meisterschulen 1968.

Nicole Kohnhäuser, die neue Schulleiterin der Meisterschulen, zog in ihrer Rede einen Vergleich zwischen dem Schuljahr und einer Alpenüberquerung, die die Schülerinnen und Schüler durch verschiedene Etappen und Herausforderungen geführt und sie sowohl geistig als auch körperlich an ihre Grenzen gebracht hatte. Sie lobte das Engagement der Lehrkräfte und dankte der Landeshauptstadt München sowie der Handwerkskammer für München und Oberbayern für deren Unterstützung und die Bereitstellung der notwendigen Mittel.

Handwerk mit zentraler Rolle bei der Klimawende und der Digitalisierung

Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, gratulierte den Jungmeisterinnen und Jungmeistern und hob die Bedeutung der Meisterschulen am Ostbahnhof als herausragende Bildungsstätte hervor. „Mit der erfolgreichen Prüfung haben Sie Ihren persönlichen Marktwert verbessert und sich in einem Arbeitsmarkt, der nach hoch qualifizierten Kräften sucht, noch interessanter gemacht“, so Peteranderl. Er betonte weiterhin, dass das Handwerk eine zentrale Rolle bei der Bewältigung epochaler Herausforderungen wie Klimawende und Digitalisierung spielt und dankte Nicole Kohnhäuser und ihrem Team für deren Beitrag zur erfolgreichen Ausbildung der Meisterinnen und Meister.

Die musikalische Begleitung der Feier übernahm die Big Band des Karls-Gymnasiums Pasing unter der Leitung von Herrn Studiendirektor Erich Zrenner, der nach diesem Schuljahr in den Ruhestand geht. (AZ)