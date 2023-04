An Ostern das Heilige Grab in Stadl bewundern

Eine besondere Stimmung herrscht in der Pfarrkirche in Stadl, wenn zu Ostern wieder das Heilige Grab aufgebaut wird. Auch für Kunstinteressierte ist es einen Besuch wert.

Die Fenster der Kirche sind verdunkelt, es herrscht eine andächtige Stimmung. Vorn am Altar kann man das prachtvoll geschmückte Heilige Grab bestaunen. Mit seinen acht Metern Höhe und sechs Metern Breite sowie einer Tiefe von vier Metern nimmt es den gesamten Chorraum der Stadler St.-Johannes-Kirche ein. Seit 273 Jahren bietet sich den Besucherinnen und Besuchern der Kirche dieses außergewöhnliche Bild. Vielerorts ist der Brauch, in der Karwoche ein Heiliges Grab zu errichten, in Vergessenheit geraten. In Stadl ist die Tradition jedoch erhalten geblieben und jedes Jahr zwischen Gründonnerstag und Karsamstag zu betrachten.

Schöpfer des Kunstwerks ist der Anfang des 18. Jahrhunderts in Lechmühlen geborene Johann Baptist Baader. 1748 gestaltete er das Kulissengemälde, welches die Leidensgeschichte Christi zeigt. Den Hintergrund bildet der Garten Josefs von Arimathäa, der im Rokoko-Stil auf Leinwand gemalt ist. Links und rechts des Bogens sind die Büßerpatronen, der heilige Petrus und die heilige Maria Magdalena zu entdecken. Im Mittelpunkt steht die mit bunten Lampen ausgeleuchtete Grabnische mit der lebensgroßen Jesusfigur.

"Die Installation schafft eine eindrucksvolle Stimmung in der Kirche“

Für den Aufbau des Gebälks sowie der daran aufgehängten bemalten Leinwände sind am Vormittag des Gründonnerstag Gemeinderat und Kirchenverwaltung zuständig. Das Gebälk wurde erst vergangenes Jahr von Schädlingen befreit. Insgesamt dauert der Aufbau fast sechs Stunden, sagt Kirchenpfleger Stefan Helmberger. Währenddessen ziehen die Ministranten in Stadl von Haus zu Haus und sammeln Blumen, die am späteren Nachmittag zu Blumenschmuck verarbeitet und zur Dekoration des Heiligen Grabes genutzt werden. Dr. Albert Thurner, Bürgermeister der Gemeinde Vilgertshofen, empfiehlt jedem, das Heilige Grab zu besuchen. „Es lohnt sich absolut. Die Installation schafft eine eindrucksvolle Stimmung in der Kirche.“

Das Heilige Grab wird traditionell an Gründonnerstag aufgebaut. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Dieses Jahr kann man das Heilige Grab ab 16 Uhr am Gründonnerstag besuchen. Am Karfreitag ist dann ein volles Programm geplant. Um 9 Uhr geht es mit einer Grabwache los und eine Stunde später singt der Johanneschor. Um 11 Uhr kann man dann eine Kinder- und Jugendmesse besuchen. Gefolgt von der Karfreitagsliturgie um 15 Uhr. Am Abend ab 19.30 Uhr gibt es ein Konzert unter dem Motto „Von der Stille in den Klang“. Bis 12 Uhr mittags kann man das Heilige Grab am Karsamstag besuchen. (AZ)