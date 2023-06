Architekt aus Vilgertshofen erhält für Projekt den Bayerischen Staatspreis

Architekt Dr. Klaus Pilz aus Vilgertshofen hat ein früheres Wirtshaus zu einer Wohngruppe für Demenzkranke umgebaut. Dabei galt es einiges zu beachten.

Insgesamt 1700 Projekte bewarben sich um den Staatspreis für den Erhalt der Baukultur im ländlichen Raum. Am Ende wurden sechs kommunale und sechs private ausgewählt, darunter auch eines von Architekt Klaus Pilz aus Vilgertshofen. Er hat ein ehemaliges Wirtshaus inklusive Zimmern und Metzgerei in Salgen bei Mindelheim zu einer Wohneinrichtung für an Demenz erkrankte Menschen umgebaut. Worauf er dabei achten musste, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

"Ich habe mich mit Fachleuten von Behörden und einem Arzt unterhalten und Fachliteratur dazu gelesen. Geholfen hat auch, dass meine Frau mir Tipps geben konnte. Sie hat beim Landratsamt Weilheim-Schongau im Bereich Altenpflege gearbeitet." Es sei unter anderem um die Frage gegangen, welche Farben angenehm und welche problematisch seien und wo die Grenze zwischen zulässigen Sicherheitsmaßnahmen, damit die Bewohner nicht einfach auf die Straße rennen oder verschwinden, und Freiheitsberaubung liege, so Pilz. "Wir haben auf die Tür zur Straße hin eine Bildfolie geklebt, auf der ein Bücherregal drauf ist", so Pilz, der auch Dritter Bürgermeister von Vilgertshofen ist. Stattdessen wurde der Bereich zum ehemaligen Biergarten hin optisch hervorgehoben und dort eine große Glasfront samt Ausgang geschaffen.

Ein Bauprojekt von Architekt Dr. Klaus Pilz erhält den Bayerischen Staatspreis. Foto: Christian Mühlhause

Ein Teil des Gebäudes, das eine Nutzfläche von insgesamt 435 Quadratmetern hat, wurde entkernt und der Fußboden 50 Zentimeter abgetragen, um eine Wärmedämmung verlegen zu können. Komplett erneuert werden musste auch der Dachstuhl. Aus der ehemaligen Gaststube und Küche wurde ein offener Bereich mit Gemeinschaftsraum und Küche. Hier können die Mieterinnen und Mieter zusammen kochen. Es ist ganztags ein Ansprechpartner vor Ort. Die Räumlichkeiten sind in warmen Farbtönen gehalten. Neu geschaffen wurde im Rahmen des Vorhabens auch ein Anbau in dem ebenfalls Treffen möglich sind. Alles ist barrierefrei ausgebaut. Maßgeblich beteiligt gewesen sei auch seine Mitarbeiterin Dr. Katrina Obert, die aus der Bauforschung komme, so Pilz.

Umbau des Wirtshauses zur Wohngruppe in Salgen kostet 1,4 Millionen Euro

Umgesetzt hat Pilz das Projekt mit dem Verein "Freunde neuer Wege zum Wohnen wie Zuhause". Die ersten Überlegungen, etwas zu machen gab es bereits 2011. Angestoßen hatte das Ganze Roman Ohneberg. Seine Eltern hatten die Gaststätte "Zum Löwen" in Salgen betrieben, aus Altersgründen aber aufgehört. "Er ist Bauleiter, wir arbeiten öfter zusammen. Er hat über seinen damaligen Chef bei mir angefragt", erläutert Pilz, wie die Kooperation zustande kam. Es habe sich aber gezeigt, dass Privatpersonen keine Fördermittel bekommen können, weswegen der Verein gegründet worden sei. Insgesamt kostete das Projekt fast 1,4 Millionen Euro. Es wurden auch Spenden gesammelt. Ab Mai 2020 wurde dann gebaut und Anfang 2021 zog der erste der elf Mieter ein. Es gibt auch ein Gästezimmer.

Die ehemalige Gaststube und die Küche wurden zu einem offenen Gemeinschaftsraum mit Küche umgebaut. Foto: Pilz

In der Jury saßen Architekten, Heimatpfleger und Fachleute aus der Verwaltung des Ministeriums. In deren Begründung heißt es: "Der stattliche Bau hat mit seiner neuen Nutzung nicht nur einen Leerstand in der Ortsmitte beseitigt, sondern schließt mit der alternativen Wohnform auch eine wichtige Versorgungslücke. Mit dem wohnortnahen Angebot für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz entstand in den Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte wieder eine zentrale soziale Einrichtung, die im Ensemble mit Kirche und Rathaus zum attraktiven Ortsmittelpunkt wird." Michaela Kaniber, Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, wird die Sieger am 19. Oktober bei einem Festakt in der Münchner Residenz auszeichnen.