Vilgertshofen/Augsburg

11:26 Uhr

Tödlicher Messerstich in Vilgertshofen: Urteil gegen Täter steht

Nach einer tödlichen Messerattacke in Vilgertshofen steht das Urteil gegen den Täter fest.

Plus Nach den tödlichen Messerstichen auf einen Arbeitskollegen in Vilgertshofen wird ein 38-Jähriger zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Warum Seine Tat vor dem Landgericht Augsburg nicht als Mord gewertet wird.

Von Michael Siegel

Für mehrere Jahre schickt das Schwurgericht des Augsburger Landgerichts einen 38-jährigen Angeklagten wegen Totschlags ins Gefängnis. Der Bauarbeiter aus Polen hatte im vergangenen August einen 36-jährigen Landsmann und Kollegen in einer Arbeiterunterkunft in Vilgertshofen mit einem Messerstich in den Rücken getötet.

