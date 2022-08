Auto stößt mit Wagen zusammen und erfasst 84-jährige E-Bike-Fahrerin

Ein schwerer Unfall ereignet sich am Freitagnachmittag in Vilgertshofen. Nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen erfasst der Verursacher eine 84-jährige Frau.

Am Freitagnachmittag hat sich in Vilgertshofen ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizeibericht fuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Auto die Kreuzstraße in Richtung Pflugdorf und wollte auf die Kreisstraße einfahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Autofahrer (55) und es kam zum Zusammenstoß. In dem vorfahrtsberechtigten Wagen befanden sich insgesamt vier Insassen.

Unfall in Vilgertshofen: 84-jährige Frau von Wagen erfasst.

Zum Unfallzeitpunkt stand eine 84-jährige Frau mit ihrem Pedelec an der Kreuzung. Sie wurde durch den Wagen des unfallverursachenden Fahrers erfasst. Die Dame wurde mit schweren Verletzungen in das Unfallklinikum nach Murnau gebracht. Die vier Insassen des anderen Wagens kamen mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Landsberg und Augsburg. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. (AZ)