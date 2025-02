Defizit der Kindertagesstätten steigt in Vilgertshofen stark an

In Issing steht der Neubau der Kindertagesstätte an der Feuerwehrwiese an. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es um die Frage, welches Dach und welche Fotovoltaikanlage das Gebäude bekommen soll. Thematisiert wurden zudem die Ursachen des deutlichen Defizits. Bürgermeister Albert Thurner (SPD) äußert sich zu den Gründen.

Mit fast 410.000 Euro ist das Defizit für dieses Jahr angesetzt. Der Träger, das Bayerische Rote Kreuz, übernimmt 5600 Euro, den Rest die Gemeinde. Im vergangenen Jahr waren es noch 211.000 Euro, im Jahr davor 117.000 Euro. „Die Steigerung ist vor allem auf Tariferhöhungen und den Einsatz der Kita-Helfer zurückzuführen“, erklärt Thurner. Für heuer rechnet der Träger mit einem Plus von 7,5 Prozent beim Gehalt. Hinzu kommt die Verlagerung der Krippe nach Stadl. „Das Stammpersonal ist von Issing nach Stadl gegangen. Aber es gibt weiterhin Kräfte wie Springerinnen, die Randzeiten oder Krankheitstage abdecken helfen. Solche zusätzlichen Mitarbeiterinnen fallen in einem drei- oder viergruppigen Kindergarten weniger ins Gewicht als bei einem zweigruppigen“, erläutert Thurner.

Kita-Helfer sichern in Vilgertshofen mit ihrer Arbeit die Öffnungszeiten mit ab

Um dem Problem zu begegnen, wurde unter anderem eine Reduzierung der Anzahl der Kita-Helfer und ein möglicher Personalaustausch zwischen beiden Kitas in der Gemeinderatssitzung angeregt. Der Rathauschef sagt dazu: „Die Kita-Helfer unterstützen die Erzieherinnen, garantieren die Aufsichtspflicht und helfen auch mal in der Hauswirtschaft mit. Man kann hier schon sparen, läuft dann aber Gefahr, bei der nächsten Grippewelle wieder Öffnungszeiten reduzieren oder Gruppen ganz schließen zu müssen. Aus langjähriger leidvoller Erfahrung tendiere ich dazu, den Betrieb aufrechtzuerhalten, solange es geht.“

Auseinander gingen die Meinungen im Vilgertshofer Gemeinderat zur Dachgestaltung bei der neuen Kindertagesstätte. Gemeinderat und Planer Dr. Klaus Pilz stellte mit seiner Mitarbeiterin die Optionen vor. Jeweils etwa 175.000 Euro würden demnach fällig, wenn das gesamte Dach aus Solarpanels besteht als auch bei einer Metalldacheindeckung mit Aufdach-Solaranlage. Ersteres wurde mit 4:9 Stimmen abgelehnt, zweiteres befürwortete keines der anwesenden Ratsmitglieder. Beim PV-Dach gab es unter anderem die Sorge, dass es bei einem möglicherweise notwendigen Nachkauf von Teilen Probleme geben könnte. Der Gemeinderat votierte letztlich einstimmig für den Bau eines Ziegeldaches mit Aufdach-Solaranlage. Planer und Gemeinderat Pilz nahm an keiner der Abstimmungen teil.

Neubau der Kindertagesstätte in Issing ist mit 5,4 Millionen Euro veranschlagt

Zum aktuellen Stand bei dem Projekt sagt der Bürgermeister: „Die Ausschreibung der Erd- und Rohbauarbeiten wird demnächst erfolgen. Baubeginn soll dieses Frühjahr sein.“ Die Fertigstellung ist bis September 2026 vorgesehen, wenn das Kindergartenjahr 2026/27 startet. Die Einrichtung soll eine Krippen- und drei Kindergartengruppen bekommen. Die Kostenschätzung liegt bei 5,4 Millionen Euro.