Die lange Geburtsstunde der Gemeinde Vilgertshofen

Plus Während der Gebietsreform sind sich Pflugdorf und Stadl schnell einig. Doch wer komplettiert die Gesamtgemeinde? Es folgt ein langes Hin und Her.

Als sich am 1. Januar 1970 Pflugdorf und Stadl zur neuen Gemeinde Pflugdorf-Stadl zusammenschlossen, waren sich alle Beteiligten bewusst, dass dies nur der erste Akt im Rahmen der bayerischen Gemeindegebietsreform sein würde. Schon bald begannen neue Überlegungen, welche weiteren Gemeinden sich zusammenschließen könnten. Zum 1. Januar 1972 wurden die Gemeinden Issing und Mundraching nach Pflugdorf-Stadl eingegliedert. Es entstand eine „Großgemeinde“, die im Mai 1973 ihren noch heute gültigen Namen erhielt: die Gemeinde Vilgertshofen. Doch bis dahin war es ein weitere Weg.