Die Sterntaler und das Erntedankfest in Stadl

Am Morgen des vierten Oktobers trafen sich die Kinder der Sterntaler Gruppe des Pfarrgemeinderat Stadl schon ganz in der Früh, um Brote zu backen. Zuerst überlegten die Kinder, für was sie dankbar sind: Für ihre Familie, für ihre Freude, dafür, dass sie nicht Hunger leiden, und noch viel mehr kam ihnen in den Sinn.

Icon vergrößern Ein paar der gebacken Brote. Foto: Barbara Schwarzwalder Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein paar der gebacken Brote. Foto: Barbara Schwarzwalder

Danach wurden alle Hände gewaschen und sich fleißig an die Arbeit gemacht. Jedes Kind durfte für sich ein Brot backen und gemeinsam wurden dann noch die Schmuckbrote für die Erntedankaltäre in Stadl, Mundraching, Vilgertshofen und Issing gebacken. Mit großem Fleiß entstanden richtige Kunstwerke. Am Sonntag wurde dann gemeinsam in Stadl ein Erntedank-Familiengottesdienst gefeiert. Bei der Messe übernahmen einige Kinder das Lektoren-Amt. Es war ein rundum schöner Gottesdienst

