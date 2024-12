Drei Personen werden bei Auffahrunfall verletzt

Am Freitagvormittag ist es gegen 11.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2057 bei Vilgertshofen gekommen. Ein 39-Jähriger wollte laut Polizeibericht an der Einmündung zur Vilgertshofer Straße nach links in Richtung Issing einbiegen und bremste seinen mit zwei weiteren Personen besetzten Pkw bis zum Stillstand ab. Hinter ihm hielt ein 33-jähriger Fahrer im Anschluss mit seinem Wagen ebenfalls verkehrsbedingt an.

Ein 57-Jähriger dahinter konnte sein Auto jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf das Fahrzeug des 33-Jährigen auf. Dieses wurde durch den Zusammenstoß wiederum in den Pkw des 39-Jährigen geschoben. Durch den Aufprall wurden die drei Insassen des vordersten Fahrzeugs jeweils leicht verletzt und mussten in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro.

Das Auto des 57-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde vom Unfallort abgeschleppt. Zur Absicherung und Hilfeleistung befand sich jeweils ein Fahrzeug der Feuerwehren Issing und Pflugdorf vor Ort. (AZ)