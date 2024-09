Ein guter Start ins neue Schuljahr

Am Sonntag, den 15. September, fand in der Wallfahrtskirche in Vilgertshofen ein besonderer Familiengottesdienst statt. Die Sterntaler und der Pfarrgemeinderat Stadl gestalteten zusammen mit Pater Joaquim und Diakon Bauer einen schönen Familiengottesdienst, bei dem alle Kinder die Möglichkeit hatten, ihre Schulranzen und Kindergartentaschen mitzubringen. Im Laufe des Gottesdienstes wurden die Taschen gesegnet und auch jedes Kind bekam einen persönlichen Segen. Mit Gott im Gepäck kann das neue Schuljahr nur gut werden.

Im Anschluss an den Gottesdienst lud der Pfarrgemeinderat Stadl in den Pilgersaal ein. Dort fand ein Familienfest statt. Kinder hatten die Möglichkeit Schlampermäppchen zu bemalen und konnten aus einem bunten Angebot von Spielen schöpfen. Auch fürs leibliche Wohl wurde gesorgt. So kamen Große und Kleine auf ihre Kosten.