Erneuerbare Energien rücken in Vilgertshofen in den Fokus

In Vilgertshofen gibt es mehrere Anfragen für Freiflächen-PV-Anlagen. Der Gemeinderat diskutiert dazu und bei der Windkraft über das weitere Vorgehen.

Bei der Gemeinde Vilgertshofen liegen mehrere Anfragen für Freiflächen-PV-Anlagen vor. Ein Beschluss des Gemeinderats aus dem Jahr 2012 legt aber fest, dass dies auf guten Ackerböden nicht zugelassen werden soll. In der aktuellen Sitzung des Gremiums ging es nun um die Frage, ob der Beschluss aufgehoben werden soll und wie es danach gegebenenfalls weitergeht.

Laut Bürgermeister Albert Thurner ( SPD) wurde der alte Beschluss mit 9:4 aufgehoben. In einem nächsten Schritt will die Gemeinde ein Konzept erarbeiten lassen von einem Planungsbüro. "Wir wollen Klarheit, was die rechtliche Lage ist und welche Gestaltungsspielräume wir mit Blick auf Themen wie den Erhalt guter Böden, die Entfernung zur Wohnbebauung und anderen Aspekte haben", so Thurner. Das Konzept soll zudem geeignete Flächen identifizieren. Angestrebt wird laut Rathauschef zudem, Flächen für PV-Anlagen nur zugunsten von Bürgeranlagen auszuweisen. "Beispielsweise wird die Gemeinde Gesellschafterin einer GmbH & Co.KG und die Verpächter können sich an einem für sie reservierten Kontingent als Kommanditisten beteiligen und im Übrigen die Bürger", führt Thurner aus.

Fuchstal hat derzeit Planungshoheit in Vilgertshofen

Beraten lassen will sich die Gemeinde auch bei der Windkraft. Die Planungshoheit wurde hier auf die Gemeinde Fuchstal übertragen, die einen Teilflächennutzungsplan erstellt hat. Dieser sieht in Vilgertshofen keine Flächen vor. Die Übertragung müsste rückgängig gemacht werden, will Vilgertshofen in dem Bereich etwas realisieren. Dem Gemeinderat erscheinen Planungen zur Windkraft laut Thurner noch nicht dringlich. Es solle ein Gespräch mit den Gemeinden Thaining und Hofstetten und dem Planungsbüro Sing Anfang Juli abgewartet werden.

Lesen Sie dazu auch