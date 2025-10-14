Gesangverein Frohsinn singt zum Erntedankfest in Vilgertshofen

In der Wallfahrtskirche „Zur Schmerzhaften Muttergottes“ in Vilgertshofen übernahm der Gesangverein Frohsinn die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes zum Erntedankfest. Unter der Leitung von Chorleiterin Ludmilla Wachs erklangen Lieder zu Ehren Gottes und Mariens. Musikalische Begleitung erhielt der Chor von den jungen Sängern Paul und Elias Niewöner. Luise Reidl, Ralf Dunzweiler und Ludmilla Wachs sangen als Trio aus dem Rockoratorium „Daniel“ das Lied „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!