Vilgertshofen: Gesangverein Frohsinn singt zum Erntedankfest in Vilgertshofen

Vilgertshofen

Gesangverein Frohsinn singt zum Erntedankfest in Vilgertshofen

Zwei junge Gastsänger bereichern mit ihren Stimmen.
Von Elisabeth Arndt für Gesangverein Frohsinn Landsberg
    Der Gesangverein Frohsinn singt zum Erntedank in Vilgertshofen. Rechts außen steht Chorleiterin Ludmilla Wachs.
    Der Gesangverein Frohsinn singt zum Erntedank in Vilgertshofen. Rechts außen steht Chorleiterin Ludmilla Wachs. Foto: Ralf Dunzweiler

    In der Wallfahrtskirche „Zur Schmerzhaften Muttergottes“ in Vilgertshofen übernahm der Gesangverein Frohsinn die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes zum Erntedankfest. Unter der Leitung von Chorleiterin Ludmilla Wachs erklangen Lieder zu Ehren Gottes und Mariens. Musikalische Begleitung erhielt der Chor von den jungen Sängern Paul und Elias Niewöner. Luise Reidl, Ralf Dunzweiler und Ludmilla Wachs sangen als Trio aus dem Rockoratorium „Daniel“ das Lied „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“.

