Issinger Baugebiet: Grundstücksverkauf hat teures Nachspiel

Plus Alfred Lichtenstern aus Issing verkauft der Gemeinde Vilgertshofen Grund. Beim Vertragsabschluss wird ein wichtiges Detail übersehen. Nun soll er viel Geld zahlen.

Im Jahr 2015 verkaufte Alfred Lichtenstern der Gemeinde Vilgertshofen Grund, inklusive einer frostsicheren Privatstraße, die er beim Bau seines Hauses im Jahr 1985 auf eigene Kosten errichten ließ. Über diese Straße erfolgt die Zufahrt in ein Baugebiet mit 16 Parzellen, das ohne die Straße nicht hätte erschlossen werden können. Doch nun verlangt die Gemeinde von ihm 28.800 Euro Erschließungsbeitrag. Er fühlt sich getäuscht und kritisiert die Rechtsaufsicht des Landratsamts, die mehrere seiner Kompromissvorschläge abgelehnt hat. Der Issinger hat sich mit einer Petition an den Bayerischen Landtag gewandt.