Kein neuer Vereinestadel auf Kosten der Gemeinde

Der Vorsitzende des FC Issing hat den Issinger und Pflugdorf-Stadler Vereinen einen gemeinsamen Vereinestadel am Parkplatz des FC vorgeschlagen. Die Issinger Vereine erklärten sich mit dem Standort einverstanden, hieß es nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Für den Stadel wurde Bedarf für Lagerraum von 150 Quadratmetern plus Empore und inklusive eines aufgemauerten Bereiches angemeldet. Die Pflugdorf-Stadler Vereine lehnen den Standort allerdings als zu weit entfernt ab, hieß es an dem Abend. Der Transport der Vereinsutensilien über die weite Strecke sei zu aufwendig und gefährlich. Sie wünschen weiterhin ein Stadel von etwa 120 Quadratmetern im eigenen Ortsbereich. Für Pflugdorf-Stadl biete sich mittlerweile eine Pachtlösung für einen privaten Feldstadel an. Die Option wurde an dem Abend in der nicht öffentlichen Sitzung weiter diskutiert, so Bürgermeister Albert Thurner.

In der Diskussion über den Issinger Vereinestadel stellten mehrere Räte die finanzielle Situation der Gemeinde heraus, die den Neubau eines Stadels durch die Gemeinde – eine freiwillige Leistung – eigentlich verbiete. Daher soll nach kostengünstigeren Lösungen gesucht werden, die im Gegenzug mehr Engagement und Eigenleistung der Vereine verlangen. Vorgeschlagen wurden unter anderem ein Neubau auf dem FCI-Parkplatz, für den die Gemeinde den Platz und das Material bereitstellt, die Ertüchtigung des Feldstadels an der Kiesgrube und eine Pachtlösung wie in Pflugdorf-Stadl. Der Gemeinderat lehnte mit einem Beschluss den Neubau eines Vereinestadels auf Kosten der Gemeinde ab. (AZ/ligi)