Auch dieses Jahr lud der Pfarrgemeinderat Stadl am Tag vor Maria Himmelfahrt zum gemeinsamen Kräuterbuschen binden ein. An diesem Tag machen sich die Damen vom Pfarrgemeinderat schon früh auf, um in Gottes schöner Schöpfung allerhand Kräuter zu sammeln, die abends dann der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. So kann jeder und jede einen Buschen binden, auch wenn der eigene Garten nicht viel hergibt. Es ist schön, in Gemeinschaft zu binden - jeder bringt ein bisschen was mit und eine Fülle an Kräutern und Blumen entsteht, aus der jeder schöpfen kann. Bei herrlichem Wetter wurde draußen gebunden, der Geruch der wohlriechenden Kräuter lag in der Luft und die Stimmung war einfach sehr gut.

Jung und Alt arbeiten zusammen und wunderschöne Büschel entstehen. Foto: Barbara Schwarzwalder

Am nächsten Tag konnten die Buschen im Gottesdienst in Vilgertshofen gesegnet werden. Viele schöne Kräuterbuschen fanden sich in der Kirche, so dass ein wohltuender Geruch in der Luft lag. Passend dazu leitete Pater Savio seine Predigt mit den Worten "da ist noch kein Kraut dagegen gewachsen" ein. Er verdeutlichte, dass es gegen viele Krankheiten gute und heilsame Kräuter gibt, die einfach so vor der Haustüre wachsen. Doch gegen den Tod sei noch kein Kraut gewachsen. Christen müssen dennoch nicht verzweifeln, denn Gott schenke allen - wie auch Maria - das ewige Leben. Das Kräuterbuschen binden ist eine schöne Tradition, die durch das Mitwirken jedes einzelnen lebendig bleibt.

