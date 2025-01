Neuwahlen beim Fingerhaklerverein Pflugdorf-Stadl

Bei der Generalversammlung standen unter anderem Neuwahlen der Vorstandschaft vom Fingerhaklerverein Pflugdorf-Stadl an. Alexander Arnold wurde dabei zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Der bisherige 1. Vorsitzende, Stephan Harrer, wechselte ins Kampfgericht. Neu in der Vorstandschaft ist Johannes Schubert. Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren bisherigen Ämtern bestätigt.

Der neu gewählte Vorsitzende, Alexander Arnold, bedankte sich nach der Wahl vor allem bei seinem Vorgänger Stephan Harrer für seine zwölfjährige Amtszeit als 1. Vorsitzender und seine weitere Unterstützung in der Vorstandschaft. Des Weiteren bedankte er sich bei Rupert Zerhoch für seine 38-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft, sowie für seine zukünftige Unterstützung im Kampfgericht.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.