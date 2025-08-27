Prüfung erfolgreich bestanden

Im Rahmen des Gartenfestes überreichte die 1. Vorsitzende der Musikkapelle Pflugdorf-Stadl Maria Berger an sechs Jungmusiker*innen Urkunden und Abzeichen: Milena Boss bestand die Juniorprüfung auf der Klarinette. Das Musikleistungsabzeichen in Bronze erhielten Sarah Bräu, Lisa Meyer und Maja Kreitner (Querflöte) sowie Florian Welz (Tuba). Ludwig Höhne (Posaune) legte bereits die Prüfung zum Bronze-Plus-Abzeichen ab.

