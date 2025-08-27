Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Vilgertshofen: Prüfung erfolgreich bestanden

Vilgertshofen

Prüfung erfolgreich bestanden

Pflugdorf-Stadler Jungmusiker erhielten Musikerleistungsabzeichen.
Von Nicole Arnold
    • |
    • |
    • |
    v. l.: Milena Boss, Ludwig Höhne, Nicole Arnold (Leiterin Jungmusiker-Orchester), Sarah Bräu, Lisa Meyer, Maja Kreitner, Florian Welz.
    v. l.: Milena Boss, Ludwig Höhne, Nicole Arnold (Leiterin Jungmusiker-Orchester), Sarah Bräu, Lisa Meyer, Maja Kreitner, Florian Welz. Foto: Laura Wagner

    Im Rahmen des Gartenfestes überreichte die 1. Vorsitzende der Musikkapelle Pflugdorf-Stadl Maria Berger an sechs Jungmusiker*innen Urkunden und Abzeichen: Milena Boss bestand die Juniorprüfung auf der Klarinette. Das Musikleistungsabzeichen in Bronze erhielten Sarah Bräu, Lisa Meyer und Maja Kreitner (Querflöte) sowie Florian Welz (Tuba). Ludwig Höhne (Posaune) legte bereits die Prüfung zum Bronze-Plus-Abzeichen ab.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden