Solidaritätsessen in Vilgertshofen

Jedes Jahr in der Fastenzeit organisiert der Pfarrgemeinderat Stadl mit Pater Joaquim, seinen Mitbrüdern und weiteren fleißigen Helfern das Solidaritätsessen. Bereits am Tag zuvor treffen sich die fleißigen Helfer, um den Pilgersaal in Vilgertshofen zu bestuhlen und zu dekorieren. In der kleinen Pilgersaal-Küche wird zur gleichen Zeit schon emsig geschnitten, gebraten und vorbereitet. Am nächsten Tag treffen sich die Köchinnen in aller Früh, um das leckere indische Essen fertig zu kochen.

So viele Leute waren gekommen, dass auch der Gang bestuhlt werden musste. Foto: Barbara Schwarzwalder

Nach dem Sonntagsgottesdienst in der Vilgertshofener Kirche begann das gemeinsame Essen, zu dem über 100 Personen gekommen waren, mit einem gemeinsamen Tischgebet. Die Gäste konnten ein gutes Mittagessen in netter Gesellschaft genießen. Jeder konnte beim Verlassen der Veranstaltung eine Spende in eine Schatztruhe werfen. Dank der vielen großzügigen Gaben und des gespendeten Fleisches wurde ein Gesamtspendenwert von 1.945 Euro erzielt. Diese Spende geht an Familien in Indien, damit diese jeden Tag etwas zu essen bekommen.

