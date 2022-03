Kreis Landsberg: Was macht eigentlich ein Wasserwart?

Plus Tobias Knogler überwacht für mehrere Lechraingemeinden die Qualität des Trinkwassers. Der 24-Jährige schätzt seine abwechslungsreiche Tätigkeit. Zuletzt war schnelles Handeln gefragt.

Kein Tag ist planbar und keiner wie der andere. Die große Abwechslung bei den Aufgaben ist es, die Tobias Knogler an seinem Beruf schätzt. Der Landsberger ist als Wassermeister bei der Wasserzweckgemeinschaft Vilgertshofen, Thaining, Kinsau und Hofstetten angestellt. Erst vor einigen Tagen musste er schnell eingreifen.