Vilgertshofen

15:54 Uhr

Vilgertshofen feiert beim JM-Seefest seine Vereine

Plus Vom Sportverein über Schützen, Fingerhakler bis hin zu den Musikern: Wegen der Corona-Pandemie müssen in Vilgertshofen viele Vereine auf eine Jubiläumsfeier verzichten. Beim JM-Seefest bietet sich jetzt die Gelegenheit, und deshalb wird das Fest verlängert.

Von Ulrike Reschke

Das JM-Seefest in Vilgertshofen wird in diesem Jahr um einen Programmpunkt erweitert und auf den ganzen Sonntag, 28. August, ausgedehnt. Der Grund: Neun Vereine aus der Gemeinde feiern entweder in diesem Jahr oder begingen in den Corona-Jahren 2020 und 2021 ein Jubiläum. Das wird im Festzelt am Eichensee gefeiert. Das Landsberger Tagblatt stellt die Vereine und das Programm des Festtags vor.

