Vilgertshofen

Vilgertshoferin gibt Ernährungstipps für Hunde und Katzen

Julia Busacker verkauft rohes Futter für Tiere in ihrem Laden in Stadl.

Plus Julia Busacker aus Stadl hat sich als Ernährungsberaterin für Hunde selbstständig gemacht. Anlass waren Probleme ihres Schäferhundes und ein Schicksalsschlag für sie.

Von Christian Mühlhause

Ein Leben ohne Tiere und besonders ohne Hund kann sich Julia Busacker aus dem Vilgertshofer Ortsteil Stadl nicht vorstellen. "Wir hatten immer irgendein Tier daheim, unter anderem einen Hund, Hühner, Fische oder Meerschweinchen", erinnert sie sich an ihre Kindheit. Sie hat sich kürzlich mit einem Laden für gesundes Hundefutter und als Ernährungsberaterin für die Vierbeiner selbstständig gemacht. Grund dafür war ein Schicksalsschlag. In der Zeit habe ihr ihr Schäferhund-Mischling Colin viel Kraft gegeben, sagt sie.

Julia Busacker ist Friseurin, arbeitet in einem Salon in Herrsching und hat eine schwere Zeit hinter sich. Sie erkrankte an Krebs. "Vergangenes Jahr ging es mir richtig schlecht. Colin ist eine treue Seele, das hat mir viel Kraft gegeben. Zudem muss man mit dem Hund ja raus. Das hätte ich sonst wohl nicht gemacht, aber es hat mir gutgetan", sagt sie. Um wie zuvor in ihrem alten Job zu arbeiten, in dem sie mehrere Stunden am Tag stehen muss und die Arme häufig oben hält, fehle ihr die Kraft, sagt die 37-Jährige. Aktuell fährt sie noch zweimal in der Woche zum Arbeiten an den Ammersee, an den anderen Tagen öffnet sie ihren "Barfstadl". Die Garage hat ihr Mann zum Laden umgebaut.

