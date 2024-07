Was uns der Herrgott Gutes schenkt

Zum gemeinsamen Kochen trafen sich ein paar Kinder der Kindergruppe Sterntaler des Pfarrgemeinderat Stadl. Nach einem Stuhlkreis, bei dem besprochen wurde, dass Gott uns Menschen in der Natur so viel Gutes schenkt und uns ernährt, ging es los mit Schnippeln, kochen und auch das Lachen kam nicht zu kurz. Frau Gabi Felbermaier, die allerhand Pflanzen aus ihrem Garten mitgebracht hatte, erklärte den Kindern nützliches und Wissenswertes über die Wiese Kräuter. Wichtig war für die Kinder zu wissen, dass man nicht einfach etwas essen darf, was man auf der Wiese findet, sie sollten immer ihre Eltern fragen, ob man das auch essen darf. So wurde erklärt, dass es giftige Pflanzen wie zum Beispiel das Maiglöckchen gibt, die aber den Bärlauch-Blättern zum Verwechseln ähnlich sieht. Deshalb ist Vorsicht geraten. Auch über viele nützliche Stoffe in den Pflanzen konnte Gabi Felbermeier berichten, so zum Beispiel ist das Gänseblümchen gut für das Gemüt. Insgesamt war es ein lustiger, produktiver Vormittag, das bei einem gemeinsamen guten Mittagessen ausklang fand.

