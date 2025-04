Diese Futterstation bringt in Fuchstal Mensch und Tier zusammen

Zwei neue Vogelfutterstellen stehen seit neuestem im Garten des Fuchstaler Seniorenheimes, zur Freude der Bewohnerinnen und Bewohner. Das Projekt „Alle Vögel sind schon da“ ist ein Präventionsprojekt des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) für Seniorinnen und Senioren. Kathrin Lichtenauer vom LBV leitet das Projekt. Bei der Einweihung war sie im Seniorenheim Casa Cencerro in Fuchstal zu Besuch, um die Futterstellen aufzubauen. Sie erklärte den Bewohnerinnen und Bewohnern, welche gefiederten Gäste sie bald im Garten begrüßen dürfen. „Es ist wichtig, auf die richtige Fütterung zu achten“, sagte Lichtenauer. Ein großes Vogelhaus sei demnach nicht optimal, da Katzen leichter Zugang haben und die Vögel in ihrem eigenen Futter sitzen und so Krankheiten schneller übertragen werden können.

Johanna Gradl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fuchstal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Seniorenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis