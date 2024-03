Herren I der Lechrain Volleys machen es in der Landesliga spannend

Die Herren der Lechrain Volleys erleiden im Aufstiegsrennen einen Rückschlag. Noch ist alles möglich und auch die Damen dürfen weiter hoffen.

Nach der furiosen Vorrunde scheint den Herren I der Lechrain Volleys im Kampf um den Aufstieg in die Bayernliga etwas die Luft auszugehen. Die Lechrainer unterlagen im Hinspiel der DJK Hochzoll Augsburg mit 1:3 und verlieren damit das zweite Spiel in Folge. Noch ist der zweite Tabellenplatz in der Landesliga und damit die Relegation aber nicht vom Tisch.

Herren I In Hochzoll trafen die LRV-Herren mit dem Gastgeber DJK auf den direkten Konkurrenten im Kampf um Platz zwei. Nach einem dominanten ersten Satz, der 25:12 für die Lechrain Volleys ausging, sah alles so aus, als wäre das Spiel früh entschieden. Doch aufgrund vieler Eigenfehler und einer ausbaufähigen Aufschlagquote konnten die Lechrainer den frühen Vier-Punkte-Rückstand im zweiten Satz nicht mehr aufholen und mussten diesen mit 19:25 an die Augsburger abgeben. LRV-Trainer Stefan Fissek versuchte, dem Spiel mit einem Doppelwechsel neue Impulse zu geben. Trotz der taktischen Maßnahme und guter Leistung seitens der Lechrainer gewann Hochzoll auch den dritten Satz (20:25). Im vierten setzten die Lechrainer den Gegner aus Augsburg mit platzierten Aufschlägen immer wieder unter Druck, doch letztendlich holte sich Hochzoll auch diesen Satz (21:25) und gewannen das Spiel mit 3:1.

Lechrain Volleys steigern sich im zweiten Spiel

Im zweiten Spiel trafen die Lechrain Volleys auf den TV Ingolstadt. Ingolstadt gewann den ersten Satz mit 20:25, musste dann aber auf den etatmäßigen Libero verzichten, der sich verletzte. Die Lechrain Volleys erhielten immer mehr Rückenwind und schlugen die Ingolstädter im zweiten Satz mit 25:17. Die Lechrainer fanden ihren Rhythmus, waren im Angriff nicht mehr zu stoppen und siegten auch im dritten Satz (25:17). Die Aufschläge von Martin Hoiß, Pascal Higler und Phillip Holzhey brachten den Lechrain Volleys einen guten Vorsprung, der sich bis zum Ende des vierten Satzes hielt (25:14). Dank des wichtigen 3:1-Siegs bleiben die LRV-Herren im Aufstiegsrennen. In zwei Wochen treffen die Herren I und DJK Hochzoll Augsburg in Maisach erneut aufeinander. Sollte eine Revanche im entscheidenden Spiel um den Relegationsplatz gelingen und das Spiel gegen Maisach ebenfalls gewonnen werden, könnten die Lechrain Volleys den Relegationsplatz erreichen.

Damen II müssen die Spiele der Konkurrenz abwarten

Die Damen II Mit zwei Siegen beendeten die Damen II der Lechrain Volleys ihren letzten Spieltag der regulären Saison. Sowohl gegen Gastgeber TUSC Obermenzing als auch gegen den SC Oberweikertshofen setzten sie sich souverän durch. Dadurch bleibt die Tabellenspitze der Bezirksklasse 2 vorerst fest in Lechrainer Hand. Ob es für den direkten Aufstieg in die Bezirksliga reicht oder ob es in die Relegation geht, hängt nun von den Ergebnissen des TV Planegg Krailling IV ab.

Damen III Auch das noch junge Team von Trainer Franz Babl wahrte sich mit zwei Siegen gegen TV Merings (3:0) und FC Ebenhofen II (3:1) alle Chancen auf einen Wiederaufstieg aus der Kreisliga Süd Schwaben in die Bezirksklasse.

U13 w Enttäuschend war das Abschneiden der U13-Mädchen bei der Kreismeisterschaft. Zum einen leistete sich das stark ersatzgeschwächte Team zu viele Fehler, zum anderen hatte es in den entscheidenden Momenten Pech mit dem Schiedsgericht. So blieb am Ende nur Rang vier, mit die Qualifikation für die oberbayerische Meisterschaft verpasst wurde. (AZ)