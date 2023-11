Umkämpfte Spiele der Lechrain Volleys in der Landesliga

Die Herren der Lechrain Volleys kassieren in der Landesliga ihre erste Niederlage. Auch die Damen haben im Tiebreak das Nachsehen. Besser läuft es für die weibliche U18.

Die erste Saisonniederlage kassierten die Herren 1 der Lechrain Volleys in der Landesliga Südwest. Die Gegner an dem Spieltag waren der TV Ingolstadt und der TSV Haunstetten. Da die Landsberger zunächst das Schiedsgericht stellten, konnten sie einen überraschenden 3:0-Erfolg der bis dahin sieglosen Ingolstädter sehen und beide Teams analysieren.

Das zahlte sich zunächst aus. Bei eigenem Aufschlag von Hannes Rosenow konnten sich die Lechrain Volleys gegen Ingolstadt eine 13:0-Führung erspielen. Auch danach kamen die Ingolstädter nicht ins Spiel. So endete der erste Satz mit 25:6. Im zweiten Durchgang präsentierte sich der Gegner besser und gewann diesen. Den dritten Satz holten sich dann wieder die Lechrain Volleys, doch Ingolstadt erwies sich als stärker in der Phase und glich aus. Der Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Rosenow und Holzhey brachten die LRV mit zwei Aufschlagserien in Front (7:3). Der Vorsprung wurde auf 13:8 ausbaut. Dann versagten aber die Nerven, trotz guter Chancen konnten sich die Lechrainer im Angriff nicht mehr durchsetzen und gaben den Satz und somit das Spiel noch ab (13:15).

Lechrain Volleys verlieren gegen Ingolstadt und besiegen Haunstetten

Trotz der Enttäuschung musste die Mannschaft um Libero und Kapitän Rauchmeir das Spiel abhaken und sich auf die nächste Partie gegen Haunstetten fokussieren. Das misslang aber völlig. Mut- und kraftlos wurde der erste Satz verloren (14:25). Doch im zweiten Durchgang konnte sich das Team aus dem mentalen Loch holen und begann, um jeden Ball zu kämpfen. Es entwickelte sich ein spannender Satz, den die Lechrainer knapp gewinnen konnten (25:22). Auch im dritten Satz blieb es eng, dieses Mal mit dem besseren Ende für Haunstetten (20:25). Anschließend konnten sich die Herren etwas absetzen und nach einer Aufschlagserie von Thielert (19:11) brachten sie den Satz nach Hause (25:15). So musste im vierten Spiel in Folge der Tiebreak die Entscheidung bringen. Beim Wechsel lag LRV knapp vorn (8:7), mobilisierte alle Kräfte und siegte (15:10). Nach fünf Siegen aus sechs Spielen liegt die Mannschaft von Trainer Fissek voll im Soll.

Für die Damen 1 ging es in der Landesliga Südwest nach München zum TSV Turnerbund 2. Die LRV-Damen fanden schwer in die Partie. Satz eins ging, auch aufgrund zu vieler Aufschlagfehler, 13:25 ans Heimteam. Im zweiten Satz gingen die LRV-Mädels konzentrierter zu Werke und erspielten sich den verdienten Satzausgleich (25:23). In Durchgang drei lagen die Lechrainerinnen lange leicht vorn, musste den Satz aber mit 22:25 abgeben. Mit guter Blockarbeit, starken Angriffsbällen von Rebecca Seifert und einer Aufschlagserie von Nina Pentenrieder gelang der Ausgleich (25:18) zum 2:2. Trotz gutem Start im Tiebreak durch eine Aufschlagserie von Tine Gerling war das glücklichere Ende beim Turnerbund (15:13). Durch die knappe 2:3-Niederlage bleiben die Damen mit sechs Punkten auf Tabellenplatz 7.

Damen 2 der Lechrain Volley verteidigen Tabellenspitze in Bezirksliga

Die Herren 2 traten in der Bezirksklasse 2 gegen die SF Harteck und den Gastgeber SC Schwabing an. Da beide Teams an der Tabellenspitze der Liga stehen, war im Vorhinein klar, dass ein schwieriger Spieltag anstand. Die Partie gegen Harteck verloren sie 1:3 und das Duell mit dem ungeschlagenen Tabellenführer aus Schwabing 0:3 Die Damen 2 feierten gegen Maisach einen souveränen 3:0-Sieg (25:9, 25:16, 25:9). Das zweite Spiel gegen den TUSC Obermenzing war nach zwei Sätzen ausgeglichen (25:9, 22:25). Den dritten und vierten Durchgang gewannen wieder die Lechrainerinnen. Sie festigten damit ihren ersten Tabellenplatz.

Mit zwei Siegen und einer Niederlage kehrte die männliche U18 vom Spieltag in München zurück. Das erste Spiel hat das U18 Team gegen Ingolstadt sehr knapp verloren. Besser lief es gegen den SV Lohhof und den ESV München. Die Partien wurden jeweils in zwei Sätzen gewonnen. Die U14 männlich trat bei der Querqualifikation in Ottobrunn an und kämpfte sich bis ins Finale gegen den SV Lohhof. Obwohl das Team den Gegner zuvor im Turnier schon geschlagen hatte, hatte es im Endspiel das Nachsehen.

Licht und Schatten gab es beim weiblichen Nachwuchs der Lechrain Volleys am Wochenende. Die U18 weiblich startete mit nur sieben Spielerinnen. Gegen Eching und Steingaden setzten sie sich jeweils in zwei Sätzen durch. Gegen Weilheim verloren sie 1:2. In der Tabelle liegt das Team nun punktgleich mit dem SV Inning auf Platz 2. Ausgedünnt war auch der Kader der U14 weiblich, nur zwei Stammspielerinnen waren dabei. Drei Spielerinnen hatten ihren ersten Einsatz. Im ersten Spiel trafen sie auf den MTV Dießen. Zunächst konnten beide Teams gut punkten, in der zweiten Hälfte des ersten Satzes setzten sich die Dießenerinnen durch bessere Aufschläge und Angriffe ab und gewannen 25:17. Durch viele kleine Fehler der Lechrain Volleys ging der zweite Satz noch deutlicher (25:8) an Dießen. Das zweite Spiel gegen den SV Inning II ging ebenfalls mit 0:2 Sätzen verloren.

U14 hat gegen Mühldorf, Dachau und Unterhaching das Nachsehen

Einen Spieltag zum Vergessen mit vielen missglückten Aufschlägen, schlechten Annahmen und Abstimmungsproblemen erlebte die U14 (I). Im ersten Spiel zog der Gegner TSV TB München schnell davon. Durch eine kämpferische Leistung glich das LRV-Team zur Satzmitte aus, machte es dem Turnerbund dann aber zu leicht. Im zweiten Spiel der Vorrunde gegen den TSV Mühldorf lief es auch nicht viel besser. In der Hauptrunde verlor LRV den ersten Satz gegen Dachau mit 7:25. Der Zweite war zwar immerhin von den Punkten besser (16:25). Im letzten Spiel des Tages traf das Team auf den TSV Unterhaching. Erstmals waren die Annahme und das Zuspiel etwas stabiler. Doch auch hier passierten viele Fehler. Die Sätze wurden mit 20:25 und 16:25 verloren. (AZ)