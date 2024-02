Keine Faschingspause für die Damen der Lechrain Volleys

In der Volleyball-Landesliga steht für die Damen der Lechrain Volleys ein Heimspieltag an. Gegen den Spitzenreiter hoffen die Lechrainerinnen auf eine Überraschung.

Am Faschingswochenende legten viele Sportarten eine Pause im Punktspielbetrieb ein. Eigentlich auch der Bayerische Volleyball Verband. Dennoch müssen zwei Damen-Teams der Lechrain Volleys ran. In Kaufering hat die Landesliga-Mannschaft am Samstag den TSV TB München II und TSV München-Ost zu Gast. Die Damen III treten in Buchloe an.

Damen I Während die Menschenmengen verkleidet durch die Straßen ziehen, geht es für die LRV-Damen in der Landesliga um wichtige Punkte. Die erste Partie startet um 14.30 Uhr in der Turnhalle der Kauferinger Montessorischule gegen den TSV TB München II. Die Gäste stehen mit zwölf gespielten Partien und 28 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz und sind mit vielen jungen Talenten das Nachwuchsteam der Bundesligamannschaft. Die Lechrainerinnen sehen diese Partie als einen lockeren Spieltagsauftakt, denn zu verlieren gibt es für die derzeit Sechstplatzierten nichts. Mit Spaß, Mut und Freude wollen die Damen von Trainer Martin Wagner in das Spiel gehen.

Das zweite Spiel geht gegen den Tabellennachbarn

Die sehr viel wichtigere und wahrscheinlich mental schwierigere Aufgabe wird das Spiel gegen den Tabellennachbarn TSV München-Ost. Nur ein Punkt trennt die beiden Mannschaften voneinander, allerdings haben die Gäste aus München die beide Spiele zuletzt mit jeweils 1:3 verloren. Wichtig wird es sein, selbstbewusst aufzutreten sowie auf die eigenen Stärken und Fähigkeiten zu vertrauen, um zu punkten. Wichtig sei, so Coach Wagner, dass sein Team konstant sein Potenzial abrufen kann. Allerdings bleibt das Verletzungspech den LRV-Damen treu, deshalb werden Julia Rauchmeir und Veronika Brauch aus der Zweiten einspringen.

Damen III Zum Heimspiel in der Kreisliga haben die LRV-Damen III am Samstag, ab 13.30 Uhr, in der VfL-Halle in Buchloe den Spitzenreiter SV Wald und die zweite Mannschaft des TSV Haunstetten zu Gast. Die Mannschaft von Trainer Franz Babl ist hoch motiviert und freut sich über zahlreiche Zuschauer auf den Rängen. (AZ)