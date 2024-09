Neu formierte U18 der Lechrain Volleys startet in die Saison

Die Saison beginnt bei den Volleyballern wieder. Zunächst startet am Sonntag die Jugend und eine Woche darauf die Erwachsenenteams. Insgesamt sind 13 Teams der weiblichen Jugend und zwei der männlichen Jugend (U14 und U20) für die Lechrain Volleys am Start. Die weibliche Jugend ist dabei in allen Altersklassen von U12 bis U18 vertreten.

Los geht es mit einem Heimspiel der weiblichen U18-Jugend (II) der Lechrain Volleys: Am Sonntag empfängt die zweite Mannschaft der U18 der Lechrain Volleys in der Montessori Schule in Kaufering (Viktor-Frankl-Str. 29) ab 10 Uhr Fürstenfeldbruck, Inning und Obermenzing. Die Mannschaft der Lechrain Volleys ist Teil des im April gegründeten, sogenannten A-Kaders und wurde völlig neu formiert. Beim A-Kader handelt es sich um ein neues Konzept, das im April 2024 gestartet wurde, um die besten Talente aus bis dato vier verschiedenen Teams noch gezielter als bisher schon auf hohem Niveau mit Gleichaltrigen zu fördern und möglichst viel Spielpraxis sammeln zu lassen.

Für die meisten Spielerinnen der U18 (II) ist es das erste Mal, dass sie auf dem großen Feld zu sechst spielen, was eine große Herausforderung in spieltaktischer Hinsicht ist. In den vergangenen Monaten wurde zudem ein neues Spielsystem einstudiert. Coach Philip Holzhey wird die Mädels am Spieltag einstimmen. (AZ)