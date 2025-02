Vollsperrung der Kreisstraße LL2 und Änderungen im Busverkehr

Wegen einer Baustelle bleibt die Kreisstraße LL2 in Unterdießen zwischen Montag, 17. Februar, und Freitag, 6. Juni, für den Verkehr gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Haltestellen „Erpfting Ellighofer Straße“ und Ellighofen können von fast allen Fahrten der MVV Linie 812 nicht mehr bedient werden. Die Busse werden über die B17 nach Landsberg umgeleitet.

Im Schulverkehr nach Landsberg kann morgens die Linie MVV 811 genutzt werden. Diese fährt in Ellighofen ab 7.20 Uhr und ab „Erpfting Schule“ um 7.25 Uhr. Anschließend kann um 7.38 Uhr ein Umstieg an der Haltestelle „Hl. Engel“ zur Linie MVV 812 in Richtung Haltestelle Münchner Straße erfolgen. Mittags fährt nur die Fahrt der Linie MVV 812 von „Landsberg Schulzentrum“ über Erpfting und Ellighofen nach Epfach. Dort endet diese Fahrt.

Busverkehr rund um Unterdießen wird wegen einer Baustelle umgeleitet

Fahrgäste nach Apfeldorf können in den Bus MVV 812, Epfach ab 14 Uhr nach Schongau umsteigen. Dieser verkehrt für die Dauer der Baumaßnahme über Apfeldorf. Nachmittags verkehren alle Fahrten der Linie MVV 812 von Landsberg in Richtung Denklingen-Schongau nur zum Ausstieg über Erpfting und Ellighofen. Alle Fahrten der Linie MVV 812 in Richtung Landsberg können am Nachmittag bis Betriebsschluss die genannten Haltestellen nicht bedienen. (AZ)