Von Feuerwehrhaus bis Glasfaser: Was Kauferings Bürger bewegt

„Ich bin dankbar, dass ich hier leben darf.“ Mit dieser Stimme der Versöhnung begannen die Anfragen bei der Bürgerversammlung des Marktes Kaufering am Donnerstagabend in der Lechauhalle. Eine Bürgerin, seit über 40 Jahren im Ort und im Berufsleben, hielt eine leidenschaftliche Rede für ihre Heimatgemeinde. Dort gebe es alles, „was man für ein zufriedenes Leben braucht“. Sie mahnte zur Gelassenheit: „Ich verstehe nicht, warum so viele Menschen nur noch aggressiv sind. Man kann auch selbst etwas tun, damit Dinge besser werden.“ Doch kaum verklungen, kam eine Frage, die den Ton veränderte.

Bürger fragt in die Runde: „Wollen wir diesen Neubau überhaupt haben?“

„Sind die Bürger wirklich noch der Meinung, dass das Feuerwehrhaus an dieser Stelle und zu diesem Preis gebaut werden soll?“ Die Nachfrage eines älteren Kauferingers brachte Bewegung in die bis dahin sachliche Versammlung. Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) antwortete sachlich. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses an der Augsburger Straße sei beschlossen, die Fläche vorbereitet, der Zeitplan für 2028 gesetzt. „Unsere Feuerwehr ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Marktes. Sie braucht Platz, moderne Technik und verdient ein neues Haus“, sagte Salzberger. Dafür gab es Applaus.

Zuvor hatte der Bürgermeister die wichtigsten Projekte des Jahres umrissen – vom Baugebiet Lechfeldwiesen V, wo am 1. November die ersten Mieter einziehen, über die kommunale Wärmeplanung bis zum Ausbau des Glasfasernetzes. Die Wohnungen gehen vor allem an Kauferinger, aber „ein paar Landsberger können wir schon vertragen“, sagte Salzberger augenzwinkernd. Auch über das digitale Baumkataster und Ersatzpflanzungen wurde berichtet und damit Themen, die später in der Diskussion erneut aufkamen.

Wenn die Wahl bei der Bürgerversammlung durchklingt

In der zweiten Hälfte des Abends nahm die Bürgerversammlung auch politischen Charakter an. Der CSU-Bürgermeisterkandidat Nikolas Löwenthal meldete sich zu Wort. Er wollte wissen, wie sich die Mieteinnahmen aus den Lechfeldwiesen im Verhältnis zu Zins und Tilgung entwickeln. „Als Bürger und als CSU-Mann interessiert mich, ob das Projekt sich tatsächlich selbst trägt.“ Salzberger verwies auf die Finanzplanung und kündigte an, die Zahlen in den Ausschüssen transparent darzulegen. Gleichzeitig mahnte er: „Ich möchte nur daran erinnern, dass das hier keine Wahlkampfveranstaltung ist.“ Im März 2026 steht die Kommunalwahl an. Auch der JU-Ortsvorsitzende Florian Mailänder meldete sich. Er fragte, ob es in diesem Jahr öffentliche Haushaltssitzungen geben werde, was Salzberger bejahte.

Pragmatische Sorgen werden in der Bürgerversammlung in Kaufering geäußert

Zwischen den politischen Akzenten kam viel Alltägliches zur Sprache. Ein Bürger forderte, weniger Geld in Bäume und mehr in Gemeinschaft zu investieren: „Drei oder vier Bäume weniger, und wir könnten wieder einen Seniorennachmittag bezahlen.“ Wegen Sparzwängen hatte der Gemeinderat das Volksfest samt Seniorentag gestrichen. Salzberger nahm den Hinweis auf, erinnerte aber daran, dass der Markt die Seniorenveranstaltung in Zukunft wieder aufgreifen wolle. Bauamtsleiter Andreas Giampà verwies beim Baumkataster darauf, dass es um die Sicherheit gehe.

Ein anderer Bürger erinnerte an einen Ratsbeschluss zur Abwasser-Zusammenarbeit mit Igling. „Wann kommt endlich die neue Zweckvereinbarung?“ „Anfang nächsten Jahres“, versprach der Bürgermeister. Er habe kürzlich den Iglinger Kollegen getroffen und ihm „eine Aufgabe mitgegeben“, damit das Thema endlich vorankommt.

Auch der Parkdruck am Hausärztezentrum wurde thematisiert. Ein Verbesserungsvorschlag zur Theodor-Heuss-Straße einer Bürgerin hierzu wurde aufgenommen: „Dort gilt ein Halteverbot. Wenn man das auflöst, könnten bestimmt zehn Auto parken.“

Ein Bürger sprach den fehlenden Glascontainer am Fuggerplatz an. Gerade ältere Menschen müssten derzeit weite Wege zurücklegen. Salzberger antwortete, dass der Landkreis für die Aufstellung zuständig sei, der Markt Kaufering das Anliegen aber erneut weiterleite.

Der Heckenschnitt ist ein Dauerbrenner in der Kauferinger Bürgerversammlung

Ein weiterer Dauerbrenner: der Heckenschnitt. Es werde erneut eine Stelle beim Ordnungsamt für die Kontrolle ausgeschrieben, nachdem eine eingestellte Person für andere Tätigkeiten abgestellt werden musste. Hierzu informierte Giampà außerdem darüber, dass eine neue Firma mit dem Glasfaserausbau beauftragt wurde, der bis Ende 2026 abgeschlossen sein soll; Anwohner werden gebeten, ihre Hecken bis zur Grundstücksgrenze zurückzuschneiden, um einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten zu ermöglichen.

Schließlich kam das Thema Naherholung am Lech zur Sprache. Eine Kauferingerin beklagte, dass nur der Ruderverein das Gebiet wirklich nutzen könne. „Gerade bei der Hitze brauchen wir mehr frei zugängliche Flächen am Wasser.“ Salzberger zeigte Verständnis, verwies auf die schwierige finanzielle Lage des Marktes. Das Thema Stauseerundweg soll im Jahr 2026 im Ausschuss für Planung, Bau, Verkehr und Umwelt erneut behandelt werden.

Eine positive Nachricht zum Schluss: Die Arbeiten an der neuen Einmündung der Kreisstraßen LL22 und LL20, die zugleich eine künftige Alarmausfahrt für das geplante Feuerwehrhaus schaffen, werden bald abgeschlossen sein. Die Baustelle wird am Freitag, 24. Oktober, wieder für den Verkehr freigegeben.