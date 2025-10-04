Von Kunden beschimpft: Jeder Job verdient Respekt

Dass sie für manche eben „nur die vom Müll“ sind, erzählen die Mitarbeitenden des Abfallwirtschaftszentrums Hofstetten ganz selbstverständlich. Als sei gar nichts anderes mehr zu erwarten, als müsse man sich daran gewöhnen. Dass man hier ein dickes Fell braucht, versteht sich von selbst. Auch wenn wohl nur die Minderheit der Kundinnen und Kunden die Mitarbeitenden beschimpfen und belästigen – jeder Vorfall ist einer zu viel.
