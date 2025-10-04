Icon Menü
Von Kunden beschimpft: Jeder Job verdient Respekt

Kommentar

Von Kunden beschimpft: Jeder Job verdient Respekt

Beschimpfungen und aggressives Verhalten kennen leider die meisten Angestellten beim Abfallwirtschaftszentrum Hofstetten. Geht es denn nicht anders?
Bianca Dimarsico
Von Bianca Dimarsico
    Mitarbeiter eines Abfallwirtschaftszentrums wie hier in Hofstetten sind aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Trotzdem sehen sie sich häufig mit Vorurteilen konfrontiert.
    Mitarbeiter eines Abfallwirtschaftszentrums wie hier in Hofstetten sind aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Trotzdem sehen sie sich häufig mit Vorurteilen konfrontiert. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Dass sie für manche eben „nur die vom Müll“ sind, erzählen die Mitarbeitenden des Abfallwirtschaftszentrums Hofstetten ganz selbstverständlich. Als sei gar nichts anderes mehr zu erwarten, als müsse man sich daran gewöhnen. Dass man hier ein dickes Fell braucht, versteht sich von selbst. Auch wenn wohl nur die Minderheit der Kundinnen und Kunden die Mitarbeitenden beschimpfen und belästigen – jeder Vorfall ist einer zu viel.

